Asstraco presenta su primer disco y estrena el videoclip de 'Corre Sito corre' este domingo en La Viga

Publicado 22/06/2019 9:55:51 CET

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo cántabro Asstraco presenta su primer disco este domingo en La Viga, en Soto de la Marina, donde estrenará también el videoclip del primer tema del álbum, 'Corre Sito corre".

Producido en los Estudios Cubex de Javier Escudero en Mompía, el primer disco de Asstraco, del mismo nombre, es fruto de un año de trabajo de estudio y composición de letras de las 12 canciones que lo integran, letras jocosas con sonidos que la banda de Maliaño autodenomina 'mongopop'.

Forman Asstraco tres amigos de la infancia que se hacen llamar 'el chico de los recados', 'líder supremo' y 'el niño de Silió'.

La video premier tendrá lugar a partir de las 22.30 horas, después del concierto de 'Labretta Suede and the motel 6', grupo originario de Nueva Zalanda y afincado desde hace más de siete años en Nueva York, con influencias del rock and roll de los 50.

Una vez finalizado este concierto, un dj pinchará el disco de Asstraco y habrá sorteos. El diseño de la portada es de Cristina Matarrubia y el videoclip de Sito Miñanco, dirigido por Jonny Gonzalez, cuenta con colaboraciones de Julián Escudero, Maichak Tamanaco y Titi boy, Javier Fernández, Jorge Rementería y Edu relojes.