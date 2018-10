250 escolares participarán en el Campeonato de España de Bádminton de selecciones autonómicas

Publicado 19/06/2018 12:59:31 CET

Se celebrará en Santa Cruz de Bezana y Piélagos del 25 al 28 de junio

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 250 niños, con edades comprendidas entre los 13 y 16 años, participarán en los Campeonatos de España de selecciones autonómicas en edad escolar de Bádminton, que se celebrarán en los pabellones polideportivos de Soto la Marina (Santa Cruz de Bezana) y de Liencres (Piélagos) del 25 al 28 de junio.

La directora general de Deporte del Gobierno de Cantabria, Gloria Gómez, ha presentado este martes en rueda de prensa este campeonato, que la región ya acogió en 2014, junto a la presidenta de la Federación Cántabra de Bádminton, María Luisa Pérez de la Torre, y la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio.

Los deportistas que acudirán a esta edición representan a las comunidades de Andalucía, Cantabria, Madrid, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Asturias, Navarra, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias.

Gómez, además de agradecer tanto a los ayuntamientos como a la Federación Cántabra su colaboración, ha subrayado el hecho de que nuestra región sea nuevamente sede de unos campeonatos de esta categoría y ha recordado que en el año 2014 se celebraron en el pabellón polideportivo de Santander.

La directora general de Deporte ha resaltado que la Consejería de Deporte está "absolutamente implicada" en la organización del mismo, pues fomentar el deporte en edad escolar es un "objetivo prioritario".

También ha destacado que, además de la actividad deportiva, estas jornadas van a ayudar a la convivencia entre jóvenes deportistas procedentes de distintas partes del país, "donde podrán intercambiar experiencias que serán muy enriquecedoras para su formación".

Ha subrayado que muchos de los participantes de este torneo vienen de las selecciones de su comunidad de origen que han participado en los campeonatos de España en las diferentes categorías de sub 13, sub 15 y sub 16, consiguiendo muchos de ellos medallas, por lo que, en su opinión, el nivel de juego "está garantizado".

Por su parte, la presidenta de la Federación Cántabra de Bádminton ha explicado que este Campeonato será por equipos, "lo que sin duda lo hace más atractivo". Su desarrollo será en siete encuentros, dos partidos dobles tanto femenino como masculino, uno mixto y cuatro individuales.

Otro aspecto que ha resaltado es que todos los participantes se alojaran en el mismo hotel, "para ayudar a la convivencia entre los deportistas en sus ratos de ocio".

Por último, la alcaldesa de Piélagos ha mostrado el "orgullo" de su municipio por acoger este campeonato y ha resaltado la "gran afición" a este deporte que existe en el mismo, con más de 30 inscritos en las escuelas deportivas municipales.

Por otro lado, ha querido poner en valor el hecho de que en la actualidad el bádminton tiene "un referente femenino" muy importante como es la campeona del mundo Carolina Marín.