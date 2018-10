Arranca el Picknick Film Festival que incluye 10 proyecciones de cine y videoarte

Publicado 17/08/2018 17:23:42 CET

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez proyecciones de cine y videoarte conforman la oferta de la nueva edición del Picknick Film Festival, que comienza este viernes y se prolongará hasta el domingo, 19 de agosto.

El espacio Delmoden Video Porject y los cines Groucho acogen este certamen, dirigido por Luiz Bezeta y que cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

En la Galería Demolden Video Project, situada en la calle del Sol, podrán verse las piezas a concurso, como animación, videocreación, documental y cortometrajes de ficción; los largometrajes serán proyectados en las salas del Cine Groucho en sesión matinal, y en sesión de tarde en el local de la calle del Sol.

El Picknic Film Festival, afirma la organización, es un lugar en el que largometrajes de poca visibilidad y distribución, pero seleccionados en importantes festivales de cine, y contando con el beneplácito de la crítica especializada, tienen la posibilidad de ser difundidos.

PROGRAMA

Este viernes a las 20.00 y a las 21.00 horas, en Demolden Video Project, se iniciarán las proyecciones de cortometrajes de animación y videocreación. El sábado se iniciarán el ciclo de cine en la sala Groucho de Santander con las películas 'Mujer saliendo del mar' del chileno Pablo Hojas y 'Black Is Black' de Fran Parra, España, ambas a las 12.00 horas.

En Demolden Video Project se proyectará a las 18.00 horas 'Dad Is Pretty' de Soo-Min Park y Seung-Hyeob Kim de Corea del Sur, y concluirá la jornada con la proyección de cortometrajes documentales a las 20.00 horas.

El domingo día 19 se iniciará a las 12.00 horas con las proyecciones de 'Becoming Who I Was' de Chang-Yong Moon y Jin Jeon de Corea del Sur, y 'Margarita Alexandre' del español Fermín Aio Cuesta.

Por la tarde se continuará a las 18.00 horas en el espacio de la calle del Sol, con la película de Kosovo 'To Want, To Need, To Love' dirigida por Ilir Hasanaj, y la sesión dedicada a los cortometrajes de ficción.