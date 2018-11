La Camerata Ireland recala en el Palacio de Festivales

Publicado 13/11/2018 16:41:37 CET

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Camerata Ireland recala este viernes, 16 de noviembre, en el Palacio de Festivales de Santander, donde ofrecerá un concierto bajo la dirección del pianista Barry Douglas, en la Sala Argenta a las 20.30 horas, con un programa de música clásica y celta.

Esta orquesta posee reputación internacional de excelencia artística y regularmente recibe invitaciones de algunos de los más importantes festivales, auditorios y salas de conciertos de todo el mundo.

Desde que el pianista Barry Douglas fundara la orquesta en 1999, ha realizado regularmente giras en Estados Unidos, América del Sur, Asia y Europa. En 2013 representó la Presidencia Irlandesa de la UE efectuando giras en Francia, Bélgica, Polonia y España. Asimismo, hizo dos extensas giras en China y México, y se convirtió en la primera orquesta irlandesa en actuar en Moscú en casi 50 años. En otoño de 2015 la orquesta viajó a América del Sur y China y a EE.UU. en mayo de 2016.

Algunos de los acontecimientos más destacados de temporadas pasadas fueron el debut de Camerata Ireland en los BBC Proms de Londres y un estreno mundial de una nueva cantata encargada por The Honourable The Irish Society, "At Sixes and Sevens", junto a la London Symphony Orchestra para celebrar que Derry - Londonderry se convirtió en la Ciudad de la Cultura 2013.

Camerata Ireland es la embajadora cultural de Irlanda en el extranjero, ayudando a mostrar lo mejor del talento musical de los artistas del país a audiencias internacionales. Otro objetivo es el desarrollo de alianzas creativas con otros países y, como parte de su programa de educación, Camerata involucra a muchos excepcionales músicos jóvenes en el programa "Clandeboye" en sus giras internacionales.

Camerata también trabaja regularmente con importantes solistas internacionales, muchos de los cuales viajan a Irlanda del Norte cada verano para realizar y dar clases magistrales a jóvenes músicos locales como parte del programa "Clandeboye Festival".

DÚO OTERO

Previamente, el Dúo Otero actuará este miércoles, 14 de noviembre, en la Sala Pereda, a las 20.30 horas. Formado en la primera mitad del año 2017 por los cántabros Miguel Diez, al violonchelo, y Hugo Selles, al piano, en honor al compositor, profesor y director de orquesta cántabro Emilio Otero; pretende convertirse en un ensemble de referencia dentro de la escena musical cántabra.

El pasado verano, en su gira debut como formación, actuaron en Bilbao, Madrid, Roskilde y Copenhague. En esta serie de conciertos, presentaron su programa Rusia, con música de Tchaikovsky, Glinka, Rachmaninov y Shostakovich.

Actualmente Miguel y Hugo están inmersos en la preparación de su álbum debut, homenaje a su tierra natal; y en el estudio de la nueva obra de Emilio Otero, compuesta expresamente para el dúo.