EnREDarte recorrerá trece municipios hasta el 4 de octubre

Publicado 26/09/2018 13:14:03 CET

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El circuito artístico EnREDarte, organizado la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, recorrerá desde el viernes 28 de septiembre hasta el 4 de octubre un total de trece ayuntamientos. En esta ocasión tomarán parte una decena de compañías y solistas cántabros, tanto de teatro como de música y magia.

El periplo se iniciará el día 28 en el teatro San Vicente de Paul de Limpias, donde la compañía 'Arte en escena' presentará su obra 'Maurina y el calendario mágico'.

En la biblioteca de Sarón, a las 18.00 horas, se ofrecerá el espectáculo 'Cambia de cuento' de Cuenturaleza. El mago Lizar ofrecerá 'Qué monada' en el Centro Cívico de Villacarriedo.

En la misma jornada, los cantautores Marcos Bárcena y Miguel Cavieco ofrecerán un recital en La Granja de Polanco, a partir de las 19.00 horas, una actuación basada en la improvisación de canciones con humor y mucha implicación del público, combinado todo ello con temas clásicos del cancionero tradicional.

Por último, en el Centro Cultural de Villanueva de la Peña, Nando Caneca presentará su espectáculo de teatro gestual, mimo y magia 'Wooow'.

El sábado 29, el cuentacuentos Anselmo Herrero narrará 'Déjame que te cuento', en la Biblioteca Fundación Orense de Ramales de la Victoria. Por su parte, el mago Xuso pondrá en escena en el Impluvium de Reinosa 'Los Oscars de la magia'.

Las antiguas escuelas de Vargas serán el marco donde la cantante Menhai presentará su tercer trabajo discográfico, titulado 'Red Dragon'. Si en sus dos anteriores discos (Grab it While It's Hot - 2011, Trust Freebird - 2014) su estilo estaba más cercano al folk americano, con este nuevo trabajo dará un giro hacia el rock.

El mago Lizar estará en Cubas, Ribamontán al Monte, y el espectáculo musical 'Popjazz' de Solosaxo se ofrecerá en Ogarrio, Ruesga, a partir de las 22.00 horas. En el mismo se combina la clase y elegancia de la época dorada del jazz con los grandes clásicos de la historia de la música pop y rock.

El domingo, César Bueno presentará su espectáculo de magia 'El maletín ', en la plaza de Heras, Medio Cudeyo. El martes 4, en el salón de actos de la Vidriera en Camargo, actuará Cuenturaleza.

Las propuestas de esta semana de EnREDarte concluirán en la Sala Bretón, en El Astillero, el jueves, 4 de octubre, donde Quasar Teatro pondrá en escena 'Deaguaybarro', destinado especialmente a los más pequeños. En este espectáculo, la luz, el sonido, el color y los materiales harán viajar los sentidos del espectador mediante una propuesta basada en la exploración de las posibilidades plásticas del cuerpo humano.