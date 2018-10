La Fundación Botín acoge un concierto con canciones míticas de películas como 'Casablanca' o 'El Mago de Oz'

Publicado 26/01/2015 7:42:48 CET

La vocalista Ann Hampton Callaway interpretará este lunes en la Fundación Botín canciones míticas de películas en un concierto gratuito, en el que, entre otras, sonará el 'Over the rainbow', de 'El Mago de Oz'; 'The way we were', de la película del mismo título, y 'As time goes by', de 'Casablanca'.

Estará acompañada por Hervé Sellin, piano; Darryl Hall, contrabajo; Costel Nitescu, violín.

Este concierto, que se desarrollará de 20.30 a 22.00 horas bajo el título de 'Canciones de película', forma parte del ciclo 'La música emocionante I'.