Tamara González y Fátima Sánchez - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, y la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez, han mantenido un encuentro de trabajo con el objetivo de profundizar en el conocimiento mutuo de ambas instituciones, compartir líneas estratégicas de actuación y explorar nuevas vías de colaboración de cara a los próximos años.

Ambas responsables han analizado el papel que desempeña el centro como uno de los principales referentes culturales de Cantabria, así como su contribución al posicionamiento de la región como destino cultural, turístico e internacional.

Tanto la consejera como la directora ejecutiva han coincidido en destacar la importancia de seguir trabajando conjuntamente en proyectos estratégicos vinculados a la cultura como motor de desarrollo social, bienestar y cohesión, una línea de trabajo en la que ambas instituciones han manifestado su interés por seguir profundizando, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.

Así, con este primer encuentro institucional, las dos entidades refuerzan su voluntad de mantener una relación fluida y de continuar identificando oportunidades de colaboración que contribuyan al desarrollo cultural, económico y social de Cantabria, y a la proyección de la comunidad autónoma dentro y fuera de sus fronteras.

Durante el encuentro también se ha puesto en valor la creciente capacidad del Centro Botín para atraer visitantes nacionales e internacionales, un aspecto que ha cobrado especial relevancia en paralelo al incremento del turismo en Cantabria.

En este sentido, González y Sánchez han coincidido en resaltar la importancia de seguir potenciando esta dimensión como elemento de promoción exterior de la comunidad y de fortalecimiento de su imagen como territorio comprometido con la cultura, la innovación y la excelencia.

La reunión ha permitido, igualmente, abordar las colaboraciones que actualmente mantiene el Centro Botín con Cantur para la difusión de las exposiciones y actividades del centro, una cooperación que contribuye a ampliar el alcance de la programación cultural cántabra y a consolidar la presencia de Cantabria en circuitos culturales de ámbito nacional e internacional.

SINGULARIDADES DEL CENTRO BOTÍN

Por su parte, Fátima Sánchez ha expuesto a la consejera las singularidades del proyecto impulsado por la Fundación Botín, cuya misión vincula la actividad expositiva con en el desarrollo de la creatividad como herramienta de crecimiento personal y bienestar social.

En este sentido, ha explicado las distintas iniciativas que desarrolla el centro dirigidas a la ciudadanía, entre ellas, programas educativos, talleres, cursos y actividades para todos los públicos, al tiempo que ha puesto en valor el 'Pase Permanente Cántabro' para el ciudadano local, con acceso gratuito e ilimitado a las exposiciones y concebido para reforzar el vínculo de la población local con la institución.

Asimismo, ha destacado la colaboración que el Centro Botín mantiene desde hace años con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, cuyos estudios e investigaciones sirven de base para parte de su programación y para la evaluación del impacto de sus actividades en el desarrollo de la creatividad y el bienestar de los participantes.