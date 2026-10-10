El Gobierno renueva la pista polideportiva de Herrera de Camargo por casi 50.000 euros

Visita del consejero a distintas actuaciones de su departamento en Camargo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Deportes, está llevando a cabo la renovación de la pista polideportiva del barrio de Las Presas, en la localidad de Herrera de Camargo, con una inversión que supera los 47.000 euros.

En concreto, la actuación comprende la renovación integral del pavimento deportivo de una superficie aproximada de 1.245 metros cuadrados.

Además, incluye la preparación del soporte mediante hidrolimpieza, aspirado y barrido, así como el sellado de roturas y grietas existentes.

Asimismo, se llevará a cabo la ejecución de un nuevo revestimiento deportivo tipo Sportplus, con una capa de regularización, dos de mortero de acabado texturizado en color verde y otra final de sellado.

La obra concluirá con el marcaje y pintado de las líneas de juego para futbito-balonmano y baloncesto, y el suministro e instalación de dos canastas de baloncesto antivandálicas y de otras tantas porterías antivandálicas de balonmano-fútbol sala.

Por otra parte, la Consejería ha instalado en el pabellón de esta misma localidad un nuevo marcador electrónico cuyo coste ha sido superior a los 7.000 euros; así como nuevas porterías en el campo de fútbol de hierba artificial de La Maruca, en Muriedas, y en los de Revilla y Escobedo, por un importe total de 5.603 euros.

El consejero del área, Luis Martínez Abad, ha visitado recientemente estas instalaciones junto con el alcalde, Diego Movellán, y la directora general de Deportes, Susana Ruiz, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.