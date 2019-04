La JOSCAN actúa en el Palacio de Festivales bajo la dirección de Vladimir Stoupel

Publicado 19/04/2019 18:55:50 CET

La Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (JOSCAN) ofrecerá un concierto en el Palacio de Festivales de Santander el próximo jueves, 25 de abril, bajo la dirección de Vladimir Stoupel. Será en la Sala Argenta a partir de las 20.30 horas, con un programa dividido en dos partes, en el que interpretarán una selección de fragmentos de 'Carmen' de Bizet y la Sinfonía nº 2 en re mayor, opus 73 de Brahms.

La JOSCAN es un proyecto de innovación educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria que pretende ofrecer a los jóvenes talentos "una experiencia artística, pedagógica y humana de primer nivel".

Este concierto es el resultado de un intenso encuentro, con clases y ensayos durante el periodo no lectivo de Semana Santa, asistidos por prestigiosos profesores y Vladimir Stoupel como director musical invitado, "para conseguir un resultado artístico de primer nivel y una experiencia pedagógica que permita a nuestros jóvenes proyectar sus expectativas profesionales y formativas a instituciones de primer nivel más allá de nuestras fronteras".

Desde su debut como director a la edad de 17 años en Moscú, Vladimir Stoupel ha mantenido un perfil activo como director y pianista.

Ha sido director invitado en la Staatsphilharmonie Mainz, the Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, Jenaer Philharmonie, Mendelssohn Kammerorchester Leipzig, Kammerphilharmonie Potsdam, Reykjavik Chamber Orchestra (Iceland), Orchestre Philharmonique de Marseille, Philharmonie Neubrandenburg, Leipziger Pops Orchestra, Berliner Kammerphilharmonie, Camerata Hamburg, Junge Europa Philharmonie, Berlin Sinfonietta, the Alfred Schnittke Philharmonic in Saratov (Rusia), así como el Ensemble Courage y Sinfonietta Europea.

También ha dirigido desde el piano, especialmente con la Orquesta Estatal de Brandenbourg, Orquesta de Cámara Polaca "Artur Rubinstein", Orquesta de Cámara de Nimes en Francia y la Orquesta de Cámara de Karelia (Rusia).

Su actuación de la ópera de Fleischmann-Shostakovich "El violín de Rothschild" en el Konzerthaus de Berlin en 2003, aclamada por la crítica, condujo a otras actuaciones junto con una versión representada del Ciclo de la canción de Shostakovich "De la poesía popular judía" Op. 79, en el mismo lugar en 2006.

Como parte del año de Mozart 2006, dirigió las producciones de "Le devin du village" de Rousseau y "Bastien und Bastienne" de Mozart para "Sommeroper Schloss Britz", regresando a Rusia tras 22 años para dirigir la Orquesta Filarmónica de Alfred Schnittke. En 2007 retomó varios compromisos con la Kammerorchester Schloss Britz.

En 2009 dirigió la Orquesta de Cámara de Reykjavík en el Festival de las Artes de Reykjavík, una nueva producción con la Orquesta Filarmónica de Marsella, la ópera de Shostakovich "The Tale of the Pope and of his Workman Balda" en Konzerthaus Berlin y el Mendelssohn Kammerorchester Leipzig.

En los últimos años suma el estreno alemán de la ópera "Wir Gratulieren!" de M. Weinberg en el Konzerthaus de Berlín y una nueva producción de la ópera de Shostakovich "El cuento del Papa y de su obrero Balda", también en Konzerthaus Berlin. Ciudadano francés desde 1985, Vladimir Stoupel vive actualmente en Berlín.