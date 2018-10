La London Symphony Orchestra llega al Palacio de Festivales de la mano del FIS

Publicado 14/08/2018 15:59:18 CET

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La London Symphony Orchestra llega al Palacio de Festivales de Cantabria, bajo la dirección de Simon Rattle, en el marco del Festival Internacional de Santander (FIS), en el que ofrecerá un doble concierto este martes, 14 de agosto, y mañana miércoles, en la Sala Argenta a partir de las 20.30 horas.

En el recital de hoy interpretará la sinfonía nº 9 de Gustav Mahler, mientras que el miércoles ofrecerán un programa con las Danzas eslavas de Antonin Dvorák en la primera parte, y en la segunda, sendas piezas de Maurice Ravel y Léos Janácek.

Creada en 1904 por un grupo de los mejores músicos de Londres, la London Symphony Orchestra es un colectivo musical autogestionado que se basa en la complicidad y la colaboración artística. La orquesta sigue siendo propiedad de sus miembros y tiene un sonido característico que emana del celo y el virtuosismo de estos 95 músicos brillantes provenientes de todo el mundo; su música se mantiene firmemente en el centro de las actividades de la orquesta.

La London Symphony Orchestra es orquesta residente en el Barbican Centre, en la City de Londres, donde ofrece 70 conciertos sinfónicos al año, y lleva a cabo otros 70 conciertos en gira por todo el mundo.

La orquesta trabaja con una familia de artistas que incluye a los más grandes directores: Sir Simon Rattle como su director musical; Gianandrea Noseda y François-Xavier Roth como principales directores invitados; Michael Tilson Thomas como director laureado y André Previn como director emérito.

LSO Discovery, el programa educativo y de la comunidad que lleva la orquesta desde su sede en LSO St Luke's, acerca el trabajo de la orquesta a todos los sectores de la sociedad y llega a 60.000 personas cada año.

La London Symphony Orchestra se extiende mucho más allá con su propio sello discográfico _LSO Live, el primero de este tipo, desde 1999_ y ahora transmite su música a millones de personas en todo el mundo.

SIR SIMON RATTLE

Sir Simon Rattle ha sido director titular de la Berliner Philharmoniker y director artístico de la Berliner Philharmonie, desde 2002. Su extenso repertorio, tanto en concierto como en ópera, abarca desde el Barroco hasta la era contemporánea. Es, asimismo, director principal invitado de la Orchestra of the Age of Enlightenment, y colabora con las principales orquestas a ambos lados del Atlántico.

Antes de asumir su puesto al frente de la Berliner Philharmoniker, había colaborado con la Orquesta durante 15 años. Varias de sus grabaciones conjuntas, realizadas en la Philharmonie, han recibido prestigiosos premios.

Nacido en Liverpool en 1955, estudió en la Royal Academy of Music de Londres. A los 25 años, comenzó su estrecha colaboración con la City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO), inicialmente como director y consejero artístico y, más tarde -hasta 1998- como director titular. Su incansable labor y sus visionarios proyectos artísticos colocaron a la CBSO entre las más destacadas orquestas internacionales.

Con el fin de hacer llegar el trabajo de la Berliner Philharmoniker a los jóvenes de los más diversos medios

sociales y culturales, creó el programa educativo de la Orquesta, que le permite conseguir nuevos acercamientos en la difusión de su música.

En reconocimiento a este compromiso, así como a su labor artística, Sir Simon Rattle ha recibido numerosos premios y distinciones: en 1994 fue nombrado Caballero por la Reina Isabel II; en 2009, obtuvo el premio Don Juan de Borbón de la música en España; la medalla de oro "Gloria Artis" del Ministerio de Cultura de

Polonia; la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania; en 2010 la Orden de Caballero de la Legión de Honor en Francia; en 2013 el premio Léonie Sonning de la fundación homónima en Copenhague;

y en 2014 fue elegido miembro de la Orden del Mérito por la Reina Isabel II.

En 2013, anunció que no renovaría su contrato como director titular de la Berliner Philharmoniker, tras su finalización, en 2018. En 2015, dio a conocer su nombramiento como director titular de la London Symphony Orchestra, cargo que ocupa desde septiembre de 2017.