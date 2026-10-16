El CIFP Nº1 de Santander pasa a denominarse Elena García Armada, referente en el desarrollo de exoesqueletos pediátricos

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste al acto oficial de presentación del nuevo nombre del CIFP N°1 de Santander, con la presencia de Elena García Armada. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integrado de Formación Profesional Número 1 de Santander ha pasado a denominarse CIFP Elena García Armada, en reconocimiento a la trayectoria científica, profesional y humana de esta ingeniera española, referente internacional en el desarrollo de exoesqueletos pediátricos y estrechamente vinculada a Cantabria.

El acto oficial de presentación de la nueva denominación, propuesta por el propio centro educativo a iniciativa de su claustro y equipo directivo, ha tenido lugar este viernes en el propio centro, al que han asistido la homenajeada así como el consejero de Educación Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva.

Elena García ha recibido con "enorme orgullo" la decisión de dar su nombre a este centro de FP, un gesto que considera "mucho más que un reconocimiento puntual", ya que supone "una distinción para toda la vida y una responsabilidad añadida".

En este punto, ha destacado el prestigio del centro, al que ha definido como un "referente de excelencia" que cuenta con dos décadas de trayectoria y numerosos reconocimientos a nivel nacional. De esta forma, ha subrayado que este homenaje cobra "un valor especial" al estar vinculado a una institución "líder" en la Formación Profesional (FP).

Asimismo, la científica ha enmarcado este reconocimiento en un momento "transformador" para la FP, que se define por la apuesta por la innovación y la transferencia tecnológica.

Y es que, en su opinión, los actuales estudiantes desempeñarán "un papel clave" en la incorporación de la innovación a la industria y a la sociedad, por lo que ha trasladado su compromiso de colaborar con el centro y contribuir a ese proceso.

"Hay un gran sentimiento de unión y mucho corazón de por medio", ha resaltado la investigadora.

Por su parte, Silva ha alabado este cambio de nombre que, a su juicio, une la "excelente" trayectoria de esta investigadora con un centro "referente" de la FP.

Durante su intervención, el consejero ha subrayado el carácter emblemático del centro, al que ha definido como el "buque insignia" de la FP de Cantabria, y uno de los referentes nacionales de estas enseñanzas.

Ha destacado que fue el primer Centro Integrado de Formación Profesional de la comunidad autónoma, en funcionamiento desde 2006, y que actualmente ostenta la condición de centro de excelencia.

"Después de veinte años como Centro Integrado Número 1 era el momento de hacer justicia a lo que representa este centro, asociando su nombre a una figura que encarna la excelencia, el esfuerzo, la innovación y el compromiso con la sociedad", ha valorado.

Además, el titular de Educación ha puesto en valor la figura de Elena García Armada, estrechamente ligada a Cantabria a través de su familia y reconocida en su día con el Premio Beato de Liébana.

En este sentido, ha resaltado que su labor al frente de la empresa Marsi Bionics y el desarrollo de exoesqueletos pediátricos ha contribuido a "mejorar la calidad de vida de miles de personas".

"La tecnología cambia vidas, pero detrás de ella está el conocimiento, y precisamente eso es lo que aspira a hacer la educación: transformar la vida de las personas", ha señalado el consejero, que ha defendido que la figura de García Armada representa de manera ejemplar los valores que la comunidad educativa busca transmitir a las nuevas generaciones.

En su opinión, esta iniciativa constituye uno de esos casos en los que "la excelencia de una persona y la excelencia de una institución encajan de manera natural".

MEDALLA CONMEMORATIVA

Como muestra de reconocimiento, el Gobierno de Cantabria ha entregado a Elena García Armada una medalla conmemorativa y una reproducción simbólica de un lápiz, representando tanto el impacto de su trabajo en la vida de muchas familias como la voluntad de que continúe escribiendo nuevas páginas en el ámbito de la investigación, la innovación y la mejora de la calidad de vida de las personas.

El acto se ha iniciado con la bienvenida de la directora del centro, María Eugenia Antón, y tras la proyección de un vídeo rodado en el centro, un antiguo alumno ha presentado un proyecto de innovación inspirado en el trabajo de Elena García Armada.