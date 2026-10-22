Educación aprueba con la abstención sindical otra oferta de empleo público con 453 plazas

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SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria ha sacado adelante en la mesa sectorial de educación de este pasado miércoles una nueva oferta de empleo público para el resto de los cuerpos docentes, con 453 plazas, que se suma a las 823 ya convocadas durante la presente legislatura, elevando así hasta 1.276 el número total de plazas impulsadas desde 2023.

Junto a esta oferta, la Administración ha aprobado, además, cinco plazas de promoción interna para el acceso al Cuerpo de Inspección Educativa. La previsión de la Consejería es convocar estas plazas en los próximos meses para que el procedimiento pueda desarrollarse a lo largo de 2027.

El titular del área, Sergio Silva, ha puesto en valor la "envergadura" de la oferta planteada, especialmente porque la propuesta formulada por su departamento busca "aprovechar al máximo las posibilidades existentes" para incrementar la oferta de plazas docentes. Pese a ello, ha lamentado que haya salido adelante con la abstención de todos los sindicatos.

"Estamos hablando de una oferta de una dimensión muy importante, que nos lleva a máximos, circunstancia que conocen perfectamente las organizaciones sindicales. Por eso resulta difícil de comprender que una medida que supone incrementar las oportunidades de acceso al empleo público docente no haya contado con su apoyo", ha señalado.

El responsable de Educación ha destacado que esta nueva oferta hace que el volumen acumulado durante la presente legislatura alcance las 1.276 plazas, una cifra que "no se había alcanzado en una sola legislatura en Cantabria". "Los datos ponen de manifiesto mejor que cualquier discurso cuál es la prioridad que este Gobierno concede a la educación", ha afirmado Silva.

En este sentido, ha señalado que la política de empleo público docente debe contemplarse con el esfuerzo presupuestario que, según ha dicho, está realizando el Ejecutivo autonómico. En este sentido, ha indicado que las cuentas de Educación se aproximan a los 800 millones de euros, lo que supone más del 20% del gasto público en Cantabria.

"Estamos hablando de casi 800 millones de euros destinados a educación y de más de 1.200 plazas impulsadas en una sola legislatura. Son cifras que reflejan de manera objetiva el compromiso de este Gobierno con la educación pública de Cantabria", ha insistido.