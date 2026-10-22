El consejero de Educación, Sergio Silva, asiste en Madrid al 10º anivesario de CaixaBank Dualiza que colabora con la FP cántabra - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha asistido en Madrid al acto '10 años con la FP', organizado por CaixaBank Dualiza con motivo del décimo aniversario de esta fundación, dedicada a la promoción y el reconocimiento de la Formación Profesional y la FP Dual en España.

Durante el encuentro, en el que han participado cerca de 200 representantes de administraciones públicas, centros educativos, empresas, estudiantes y entidades colaboradoras, Silva ha felicitado a la entidad por sus diez años de trayectoria y ha destacado su contribución al acercamiento entre el sistema educativo y el tejido empresarial, así como al desarrollo de iniciativas de innovación y mejora de la empleabilidad.

En el acto, presidido por el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, el consejero ha destacado que Dualiza representa "una alianza estratégica entre el talento de los centros educativos y las necesidades del tejido productivo, fomentando el empleo y la innovación pedagógica a través de una Formación Profesional moderna".

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración que mantiene la Consejería de Educación con CaixaBank Dualiza en el ámbito de la Formación Profesional, que se ha traducido en diferentes iniciativas de encuentro e intercambio de experiencias entre centros educativos y empresas.

Entre ellas, ha recordado la celebración el pasado mes de mayo, en Santander, del 12º Congreso FPEmpresa, bajo el lema 'Tendiendo Puentes. La FP, un espacio de oportunidades', que reunió a representantes del ámbito educativo y empresarial para abordar los retos y oportunidades de estas enseñanzas.

DIEZ AÑOS DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

CaixaBank Dualiza celebra su décimo aniversario con un balance de 66.974 estudiantes, 19.353 docentes y 9.386 empresas beneficiadas directamente por su actividad, desarrollada a través de 5.340 iniciativas con centros de Formación Profesional de toda España.

Solo durante el primer semestre de 2026, sus programas han beneficiado directamente a 7.005 estudiantes y, de manera indirecta, a otros 21.953 alumnos. Además, han participado en sus actividades 4.459 docentes, 1.255 empresas y entidades colaboradoras y más de un millar de orientadores.

Entre sus principales iniciativas destaca la Convocatoria de Ayudas Dualiza, que este año ha alcanzado su décima edición con la selección de 40 proyectos innovadores de Formación Profesional y que, desde su puesta en marcha, ha contribuido al desarrollo de más de 350 iniciativas educativas.

La fundación también desarrolla programas de formación del profesorado, orientación académica y profesional, investigación y colaboración con empresas para adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral.