El PSOE pide una movilización de la clase trabajadora para "seguir avanzando en derechos y libertades"

Casares y Magaldi en el acto de Torrelavega - PARTIDO SOCIALISTA

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha pedido este jueves una movilización masiva de la clase trabajadora para que España "siga avanzando en derechos y libertades" a partir del 29 de noviembre.

Casares ha hecho estas declaraciones antes del encuentro que ha tenido lugar en la sede comarcal de UGT en Torrelavega y en el que ha participado junto al candidato número dos al Congreso, Eduardo Magaldi, según ha informado el partido en una nota de prensa.

En el acto también han estado presentes las cabezas de lista al Congreso y al Senado, Susana Herrán y Paz de la Cuesta.

El líder socialista ha señalado que su formación ha querido que en este primer encuentro sectorial se hable de trabajadores porque "esta campaña y estas elecciones sobre todo van de eso, de la movilización de la izquierda y de los progresistas". En su opinión, "la gente trabajadora sabe que si el PSOE sigue gobernando a partir del 29 de noviembre le va a ir bien".

A este respecto, ha afirmado que en el conjunto de los ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez se ha subido una media de 450 euros al mes la pensión a los 150.000 pensionistas de Cantabria, o se ha subido el salario mínimo interprofesional de 735 euros a 1.221 euros al mes, un 66% más desde 2018, beneficiando en Cantabria a más de 25.000 trabajadores.

"Queremos seguir trabajando con esperanza con esa reforma laboral con la que hemos avanzado en derecho y que ha combatido la precariedad y la temporalidad beneficiando, sobre todo, a las mujeres y a los jóvenes", ha subrayado Casares.

Además, ha dicho durante las declaraciones previas al encuentro que "el PSOE va a estar siempre detrás, al lado y delante de la clase trabajadora".

"Hay muchos motivos para salir a las calles de Cantabria y de España. La gente necesita mejoras en sus trabajadoras, mejoras en sus sueldos y mejora en las condiciones de vida. La vivienda y el trabajo son fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía", ha remarcado.

Por su parte, el candidato al Congreso de los Diputados, Eduardo Magaldi, también se ha referido al aumento del salario mínimo interprofesional que en estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez hasta los 1.221 euros frente la subida que que experimentó con Rajoy y el PP en sus años de Gobierno.

Magaldi ha querido destacar el escudo social durante la pandemia y todas las medidas que se han puesto en marcha para proteger a la clase trabajadora ante las guerras.

Y ha subrayado que en el Partido Socialista siempre "vamos a defender los derechos de la clase trabajadora y también vamos a dar respuesta a esa demanda social de una vivienda digna".