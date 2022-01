Unas 400 personas se concentran para pedir la protección de La Viesca

Vecinos, partidos y colectivos exigen a la Consejería de Medio Ambiente publicar las normas de uso para garantizar la preservación del parque

CARTES, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 400 personas han participado en la mañana de este domingo en la concentración convocada por el Ayuntamiento de Cartes para pedir a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la elaboración y publicación de las normas de uso del Área Natural de Especial Interés (ANEI) de La Viesca.

En la concentración, celebrada junto al puente de La Barquera del parque con el lema 'Alza tu voz, salva La Viesca', han participado vecinos, colectivos ciudadanos, asociaciones y representantes políticos de Torrelavega y Cartes, encabezados por una pancarta con la inscripción 'Viesca S.O.S'.

El alcalde de Cartes, Agustín Molleda (PSOE), ha señalado en declaraciones a Europa Press que la intención era exigir a la Consejería que cumpla su obligación de "conservar y preservar el parque", algo que no está garantizado hasta que no estén publicadas esas normas de uso.

Además, "queremos acabar con la especulación urbanística que pasó por la cabeza de algunos" en torno a La Viesca, algo que no es posible si no se reúne la comisión de seguimiento, que es la que coordina todas las acciones a llevar a cabo en este espacio, incluidas las de mantenimiento y limpieza. No obstante, este órgano ya ha sido convocado finalmente por la Consejería de Medio Ambiente para el próximo jueves, día 27.

Y es que inicialmente el Ayuntamiento cartiego convocó el lunes la concentración de hoy para pedir, además de la redacción de las normas de uso, la convocatoria de la comisión de seguimiento del ANEI, a lo que el PRC respondió emitiendo un comunicado en el que acusaba al alcalde de "utilizar" a los vecinos en su "guerra personal" contra el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) "con la excusa" de defender para La Viesca, puesto que según los regionalistas había convocado la concentración sabiendo que ya se había fijado la fecha para reunir a la comisión.

Además, el propio Gobierno envió otro comunicado el martes anunciando que el día antes se había convocado a los ayuntamientos para el jueves 27 con el fin de informarles sobre el estado de tramitación de las normas de protección.

Molleda ha negado que conociera que ya se había convocado la comisión cuando anunció la convocatoria de la concentración de hoy, pero aún así ve "ridículo" que se justifique habiendo preparado un encuentro "exprés" de hora y media tras "dos años y medio" sin reunirse.

"No queremos gestos, queremos acciones", ha sentenciado tras recordar que en el decreto del año 2016 por el que se declaró ANEI el espacio de La Viesca se establece que la comisión de seguimiento debe reunirse "anualmente" para realizar una memoria de actividades y resultados.

Del Ayuntamiento de Torrelavega han participado en la concentración representantes de todos los grupos de la oposición, PP, ACpT, Torrelavega Sí y Ciudadanos (Cs), para pedir que las normas se redacten "cuanto antes".

Este último partido ha señalado en un comunicado posterior a la protesta que el Grupo Parlamentario Cs ha registrado en la Cámara una serie de preguntas cuestionando al bipartito PRC-PSOE acerca de diversas cuestiones relativas al ANEI de La Viesca, y ha criticado que la "tardanza" en convocar la mesa de seguimiento ha influido, "sin lugar a dudas", en el deterioro del parque.

El concejal naranja en Torrelavega, Julio Ricciardiello, ha lamentado la "desidia" manifestada por la Consejería de Medio Ambiente, que dirige el regionalista Guillermo Blanco, a la hora de "sentar a las partes" con el fin de preservar el parque, en el que se ha actuado "sin sentido" y haciendo "barbaridades como la plantación de 200 árboles que tuvieron que ser retirados casi de forma inmediata".

Para Ricciardiello, hay que "establecer de qué dotación económica se dispone en la gestión de La Viesca", porque "en estos momentos no hay control de ningún tipo, ni planificación que concrete medidas de uso y conservación".