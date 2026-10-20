Archivo - El 66,1% de los cántabros hace una valoración positiva de su estado de salud.-ARCHIVO - SIMONKR/ISTOCK - Archivo

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 66,1 por ciento de los habitantes de Cantabria hacen una valoración positiva de su estado de salud, porcentaje que sube al 70,8 en el caso de los hombres pero que baja al 61,7% entre las mujeres.

De este modo, y por lo general, los cántabros son menos optimistas que los españoles, ya que de media un 68,3% de los ciudadanos de todo el país valoran positivamente su salud (el 73,6% de en el caso de ellos y el 63,1% en el de ellas), según la Encuesta de Salud de España, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y recogida por Europa Press.

Por comunidades autónomas, Cantabria es la quinta con menos habitantes con valoración positiva de su estado de salud, por detrás de Galicia (61,6%), Canarias (63,8%), Asturias (65,1%) y Castilla-La Mancha (65,4%).

La ciudad autónoma de Ceuta (79,0%), Comunidad Valenciana (70,7%) y Extremadura (70,7%) son las regiones con mayor porcentaje de personas que valoraron positivamente su estado de salud durante el año pasado.

CONSULTA A MÉDICO, ESPECIALISTA Y ASISTENCIA A URGENCIAS.

Y las comunidades con mayor porcentaje de población que asistió a una consulta de médico de familia o pediatra en las cuatro semanas anteriores a la entrevista fueron Galicia (31,7%), Cantabria (31,2%) y Canarias (30,6%). Los menores porcentajes se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (20,9%), Cataluña (21,7%) y Comunidad Foral de Navarra (23,1%).

Mientras, Comunidad de Madrid (20,9%), Cantabria (20,5%) y Castilla y León (18,4%) tuvieron los mayores porcentajes de población que consultó al especialista. Los valores más bajos se dieron en Región de Murcia (13,4%), Extremadura (13,7%) y la ciudad autónoma de Ceuta (13,9%).

Además, los mayores porcentajes de población que acudió a urgencias se dieron en Andalucía (35,6%), Castilla-La Mancha (35,3%) y Comunitat Valenciana (33,8%). Los menores, en la ciudad autónoma de Melilla (24,2%), País Vasco (24,4%) y la ciudad autónoma de Ceuta (24,6%).

OBESIDAD, ALCOHOL O TABACO.

Por afecciones, y entre otras, destaca la obesidad, que padecen el 13,7% de los cántabros (13,5% los hombres y 13,8% las mujeres), la segunda proporción más baja de todas las comunidades, solo por detrás de La Rioja (13,3%) --y la ciudad autónoma de Ceuta (13,4%)-- y por debajo del conjunto nacional (17,2%).

Sin embargo, Cantabria es la quinta comunidad con más población que fuma a diario, con el 16,8%, por detrás de Extremadura (18,9%), Murcia (17,7%), Castilla-La Mancha (17,6%) y Andalucía (16,9%). Por su parte, los menores porcentajes se registraron en las ciudades autónomas de Ceuta (10,8%) y Melilla (11,7%) y en País Vasco (11,8%).

Y además, diez de cada cien habitantes adultos de la región manifiestan consumir alcohol de manera intensiva al menos una vez al mes, el 10,1%, en línea con la media de España (10,2%), hábito que se da más entre hombres (12,4%) que entre mujeres (7,9%) en la región. Es la undécima autonomía donde más prevalece este hábito.