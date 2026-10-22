Abre la III Feria de Mayores de Cantabria con propuestas para atajar la soledad no deseada

1Los Consejeros De Cultura, Turismo Y Deporte, Luis Martínez Abad, De Salud, César Pascual, Y De Inclusión Social, Juventud, Familias E Igualdad, Begoña Gómez Del Río, Visitan La III Feria De Los Mayores De Cantabria. - GOBIERNO

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la Feria de Mayores de Cantabria ha abierto este jueves en el Palacio de Exposiciones de Santander, donde se desarrollará hasta el sábado, 24 de octubre, con propuestas de entretenimiento, convivencia y encuentro para combatir y atajar la soledad no deseada, mantener los contactos sociales y lograr apoyo social.

En la primera jornada han participado mayores procedentes de la Mancomunidad Saja-Los Tojos, Meruelo, Ribamontán al Mar/Loredo, Santa Cruz de Bezana, Valderredible, Reinosa, Polanco, Ruesga-Soba-Ramales de la Victoria, Entrambasaguas, Colindres, Piélagos, Liébana, Ampuero, Arenas de Iguña y Anievas. También han asistido socios de la asociación cultural y recreativa de Burgos 'Abuelas de Gamonal'.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno regional, Begoña Gómez del Río, ha dado la bienvenida en esta cita, en un acto en el que ha estado acompañada por el titular de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad. También han asistido representantes institucionales y de diversas asociaciones de mayores, además de los miembros del Consejo de Mayores.

Gómez del Río ha subrayado "el papel fundamental que las personas mayores desempeñan en la sociedad" y ha asegurado que "es imposible entender la Cantabria de hoy sin reconocer el trabajo, el esfuerzo y los sacrificios de quienes nos habéis precedido". "Sois la generación que transformó nuestra tierra con trabajo, compromiso y una enorme capacidad para salir adelante ante las dificultades", ha dicho a los asistentes en la inauguración.

También ha atribuido a las personas mayores una función "imprescindible" para aportar experiencia, conocimiento y valores que permitan construir una sociedad "más cohesionada y humana". En este sentido, se ha referido a la participación activa de los mayores en los municipios, asociaciones, centros sociales, actividades culturales, iniciativas solidarias y proyectos comunitarios. "Cumplir años no debe significar quedarse atrás, sino seguir teniendo oportunidades para aprender, relacionarse, cuidar y ser cuidados, disfrutar y seguir participando plenamente en la vida social", ha defendido Gómez del Río.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa de actividades en la primera jornada de la feria ha incluido una charla de la Policía Nacional con información y consejos sobre seguridad para los mayores y una exhibición de guías caninos, y varias ponencias para 'Prevenir para vivir mejor: claves sencillas de seguridad y emergencia', 'Protagoniza tu salud', 'Residencia de mayores: un hogar lleno de posibilidades'.

También se ha ofrecido a los asistentes información sobre el uso de la receta electrónica, a cargo de la Dirección General de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, y sobre alimentación, a cargo del Servicio de Salud Alimentaria, con una charla bajo el título 'Plato saludable Cantabria. En la etiqueta está la diferencia'.

Dentro de las actividades, se han incluido talleres de risoterapia, talleres de flores, la cocina de la abuela, fisioterapia, musicoterapia, terapia con perros o asesoramiento financiero.

La primera jornada cuenta también con un programa de entretenimiento, con actuaciones musicales a cargo de Varis y su música y un concierto de los Hermanos Cosío, zona de baile y bingo gratuito.

La feria dispone además de espectáculos, tiendas de ropa y servicios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, con más de 70 stands de empresas dedicadas a la salud y los servicios a los mayores y la participación del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, la Escuela Cántabra de Salud y diversos departamentos de las Consejerías del Gobierno de Cantabria.

Actividades organizadas por el Centro Botín, la Fundación Real Racing Club, AMPROS, y empresas dedicadas a los servicios, la salud, los viajes y el envejecimiento activo forman parte del programa elaborado, en el que destacan áreas gratuitas de estética personal, peluquería, manicura, pedicura, maquillaje y dos mesas de tarot.

La Feria de Mayores estará abierta de 11.00 a 20.00 horas con acceso gratuito.