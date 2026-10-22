Acaba con el brazo roto al intentar mediar en una pelea entre su hijo y otro hombre en Torrelavega

Policía Nacional en Torrelavega - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un padre que intentó mediar en una pelea entre su hijo y otro hombre ocurrida en las inmediaciones de un local de ocio nocturno de Torrelavega ha acabado con un brazo roto y tuvo que ser operado.

Los hechos, en los que todos los implicados eran adultos, ocurrieron sobre las 00.30 horas del sábado 10 de octubre en una céntrica calle de Torrelavega, si bien no se presentó denuncia hasta el día 16.

La detención del presunto agresor por parte de la Policía Nacional por un delito de lesiones tuvo lugar el martes 20 por la tarde y, una vez concluido el atestado, pasó a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad.

El padre agredido relató en su denuncia que se había visto obligado a mediar en una agresión en la que su hijo estaba siendo golpeado por un individuo.

Cuando intervino para parar la agresión, también resultó golpeado por ese mismo hombre, recibiendo un fuerte impacto en el antebrazo izquierdo, que le provocó la fractura del radio, por la que fue intervenido en el Hospital de Sierrallana el 14 de octubre. En cambio, las lesiones sufridas por el hijo no fueron de entidad.

El padre explicó también que en el momento de ocurrir los hechos acudieron al lugar agentes de Policía Local, a quienes relató lo sucedido y les comunicó que rehusaba la asistencia sanitaria in situ.

Presentada la denuncia, la Policía Nacional de Torrelavega se hizo cargo del hecho e inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Unos días después, las pesquisas realizadas por los agentes permitieron identificar plenamente a la persona denunciada, que fue detenida.

La Policía Nacional ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana, para que, en el caso de que si observa cualquier hecho delictivo, o ha sido víctima de alguno, se contacte con el 091 en la mayor brevedad posible, aportando toda la información disponible, lo que permite una rápida respuesta policial y la protección de las víctimas.