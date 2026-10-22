El alcalde de Astillero envía una carta abierta al delegado del Gobierno para pedir la vuelta del personal a la estación

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ASTILLERO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha enviado una carta abierta al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, para pedir que vuelva el personal a la estación de tren del municipio.

La petición llega tras la reunión mantenida con Renfe, en la que se abordó la supresión del personal. El alcalde considera necesario seguir reclamando que se mantenga este servicio en una estación por la que pasan alrededor de 1.000 viajeros al día, ha informado este jueves el Ayuntamiento.

En la carta, Soberón advierte de que la medida perjudicaría especialmente a las personas mayores y a quienes tienen problemas de movilidad, dadas las "carencias de accesibilidad" de las instalaciones.

"La supresión del personal de la estación supone un grave perjuicio para los viajeros, principalmente los más vulnerables, como son las personas mayores o los que tienen problemas de movilidad", señala el alcalde.

El escrito reclama a los responsables que reconsideren la decisión y vuelvan a dotar de personal la estación de Astillero.