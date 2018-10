Igual, "a la espera" de saber la postura del Gobierno sobre los diques de la Magdalena

Actualizado 06/08/2018 16:09:33 CET

La alcaldesa insiste en reclamar una cita con los ministros del Ejecutivo socialista para hablar de los proyectos de Santander

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), está "a la espera" de saber qué ocurrirá con las obras de los espigones de La Magdalena y Peligros, que actualmente están paralizadas en verano por la afluencia de gente a estos arenales, y asegura que "no tiene ninguna noticia" acerca de la postura que adoptará el Ministerio para la Transición Ecológica sobre el futuro de esta actuación.

"No sé cómo están los espigones. No sé más que se paralizaban las obras en verano porque es incompatible con la afluencia de las personas a las playas y no sé más y sí que estoy a la espera de poder conocer alguna noticia", ha afirmado Igual, al ser preguntada por los periodistas si el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz (PSOE), había trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica las alegaciones de los partidos que se oponen a esta actuación, tal y como anunció el socialista.

Igual ha asegurado que ese anuncio en los medios Zuloaga "no lo dijo" al Ayuntamiento. La alcaldesa ha vuelto a reclamar tener una cita con los ministros del nuevo Gobierno socialista, entre ellos con la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para hablar "de manera directa" con ellos, de los proyectos en Santander, como, por ejemplo, el de los espigones.

Cuestionada sobre la reanudación de las obras tras el verano, la alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento "no tiene ninguna noticia" más allá de que la actuación estaría paralizada durante la etapa estival.

La alcaldesa ha realizado estas declaraciones tras visitar en el colegio José Arce Bodega, en Marqués de la Hermida, a algunos de los niños que participan en el programa municipal de ocio vacacional 'El Veranuco'.