Alcaldesa de Santander confía en "todas las facilidades" del Estado para el Archivo LaFuente

Publicado 12/03/2018 14:01:14 CET

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha mostrado su confianza en que el Estado dé "todas las facilidades del mundo" para que se pueda impulsar la sede asociada del Museo Nacional Reina Sofía una vez que el Gobierno de Cantabria ha aprobado revertir la cesión del edificio de la antigua sede del Banco de España.

Ha detallado que Patrimonio del Estado debe ahora comprobar que la documentación remitida por el Ejecutivo regional está correcta para que sea "efectiva" esa reversión y ha confiado en que, en cuanto lo sea, "no darán la cesión al Ayuntamiento" desde el que, además, se dará "toda la prioridad y urgencia" al proyecto.

Igual ha enfatizado que el Ayuntamiento ha estado pidiendo al Gobierno de Cantabria "desde hace dos años" esa reversión de la cesión una vez que ya no necesitaba el edificio para el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC). "Este es un papel que ha costado dos años y era solo firmar la desafectación".

"Se lo solicité primero a Ramón Ruiz y después a Fernández Mañanes y, desde el día 7 de febrero lo he perseguido", ha dicho, y ha explicado que desde el Gobierno le comunicaron que "Mañanes tenía que hacer un trámite, después que Sota otro trámite e incluso no sabían si tenía que hacer otro De la Sierra".

También ha lamentado que, una vez aprobada la reversión de la cesión del edificio, se tuviese que enterar de ello por "los medios de comunicación" en lugar de recibir una llamada de alguien del Ejecutivo regional.

"Entiendo que la noticia la quisiesen dar ellos porque estamos en política pero no entiendo que no se me llamase después de la rueda de prensa --en la que la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, lo anunció--", ha añadido.

Sobre los plazos para el proyecto, ha avanzado que solicitará una reunión con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige Cristóbal Montoro y del que depende Patrimonio del Estado, para "ver cuáles son ahora los plazos del Gobierno central".

No obstante, ha señalado que, para llevar a cabo el proyecto, el Gobierno de Cantabria aún tendrá que hacer "otra gestión" y es que, una vez que el Estado ceda el edificio al Consistorio santanderino, le "tendrá que autorizar" para llevarlo a cabo ya que éste "no tiene las competencias en materia museística", que son del Ejecutivo regional.