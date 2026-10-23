El apoyo a los municipios y el impulso de la economía cántabra, entre las iniciativas del PSOE del próximo Pleno

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá en el próximo Pleno del Parlamento dos iniciativas en materia económica, en concreto una proposición no de ley (PNL) que apuesta por incrementar la dotación del Fondo de Cooperación Municipal y una moción que exige "transparencia y acción" al Gobierno regional del PP después de que Cantabria fuera la autonomía con menor crecimiento en 2025.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha presentado este viernes en rueda de prensa los asuntos que el grupo llevará a la sesión plenaria del lunes, en la que también defenderá sus enmiendas a la Ley de Autoridad del Profesorado e interpelará al Ejecutivo sobre la situación de los dietistas-nutricionistas para solicitar su inclusión en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Respecto a la PNL, los socialistas defenderán sus "raíces municipalistas" pidiendo subir un 10% el Fondo de Cooperación en los próximos presupuestos -casi 2 millones de euros más- y continuar con ese esfuerzo hasta alcanzar en 2031 un incremento del 50%.

En paralelo, la iniciativa tiene como objetivo que la subida anual conforme al IPC que ya se aplica al Fondo de Cooperación quede garantizada aunque no se aprueben los Presupuestos de la comunidad.

En concreto, el PSOE propone que, si un año no se logra sacar adelante las cuentas, la subida correspondiente se acumule y se aplique en el próximo presupuesto que se apruebe.

Iglesias ha defendido la importancia de esta iniciativa ya que "el presupuesto autonómico crece cada año, pero el Fondo no crece al mismo ritmo" a pesar de que "los ayuntamientos asumen cada vez más servicios y más demandas de sus vecinos con el incremento de los costes".

UN VERDADERO PLAN DE CHOQUE

Por otro lado, los socialistas defenderán una moción que pide "explicaciones" al Ejecutivo "tras haber situado a Cantabria a la cola del crecimiento autonómico", en relación con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Junto a ello reclaman "un verdadero plan de choque" para la industria, el transporte y la ganadería que complemente las medidas adoptadas por el Gobierno de España ante la subida de los carburantes por la crisis en Oriente Medio.

En este punto, el grupo exige informes sobre el nivel de ejecución real de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y comparecencias trimestrales para detallar las medidas aplicadas para cumplir las exigencias regulatorias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Como ha explicado el portavoz, estas peticiones llegan ante unos datos que "evidencian que la gestión del PP de María José Sáenz de Buruaga no es buena para Cantabria".

"Somos el país que más crece de Europa. Año tras año España supera las expectativas económicas y Cantabria, en cambio, defrauda", ha opinado Iglesias, que lo ha achacado a que el PP "ni atrae oportunidades ni las aprovecha" y "las inversiones pasan de largo porque no hay plan" en una región donde "la creación de empresas registró la mayor caída del país".

En cuanto a la interpelación del PSOE de la próxima semana, se centrará en la situación de los dietistas-nutricionistas para reivindicar que se incorpore a estos profesionales al sistema sanitario público, ya que "no hay estrategia autonómica en esta materia".

"Lo que comemos es uno de los factores que más influyen en nuestra salud" pero, a día de hoy, "la atención nutricional queda para quien se la puede pagar, y quien no, acaba buscando consejos en redes sociales o en manos de personas sin titulación", ha señalado el portavoz.

Finalmente, los socialistas defenderán ante la Cámara sus enmiendas a la Ley de Autoridad del Profesorado y de Convivencia Escolar, que consideran que "no responde a lo que necesitan hoy los docentes ni los centros y, una vez más, se ha hecho sin contar con el sector al que va dirigida".