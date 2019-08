ARCA pide un PROT que "ordene" el territorio y fije "líneas rojas" sin frenar el desarrollo

Actualizado 19/08/2019 16:40:23 CET

El PROT delimitará zonas concretas donde podrá haber desarrollo eólico, según ha apuntado Gochicoa, que ofrece "diálogo" sobre este asunto

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) coinciden en la necesidad de aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) para la comunidad autónoma. La asociación ecologista aboga por uno que "ordene" todo el territorio autonómico y fije "líneas rojas" pero sin que ello suponga frenar o evitar las posibilidades de desarrollo de la región y pone, como ejemplo, lo hecho con el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

"No se trata de que no se puedan hacer autovías, polígonos, industrias y casas, no. Se trata de que se pueda hacer todo pero ordenadamente, no en cualquier sitio", ha aclarado este lunes el portavoz de ARCA, Carlos García, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse durante más de una hora con el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC).

ARCA DEFIENDE QUE EL PROT HARÁ DISMINUIR LA CONFLICTIVIDAD

ARCA ha señalado que aprobar el PROT es una "prioridad fundamental" ya que, a su juicio, si se ordena todo el territorio de Cantabria la conflictividad, "posiblemente, disminuya muchísimo".

El portavoz de la asociación ecologista ha puesto como ejemplo de lo que ocurre cuando se carecen de leyes que ordenen el territorio lo ocurrido con las sentencias de derribo de viviendas que hay en diversos municipios de Cantabria tras las denuncias que presentó ARCA.

García, frente a quienes les acusan de "tirar casas" y se les culpa de estas sentencias, ha defendido que lo ocurrido "no es responsabilidad" de ARCA sino de "determinados alcaldes que incumplieron la ley, engañaron a los propietarios que vendieron las casas y generaron un gran problema judicial y económico".

A su juicio, los ayuntamientos "se atrevieron" a tener ese tipo de comportamientos porque no había una ley regional que fije unas "líneas rojas" a los alcaldes sean del color político que sean.

Por otra parte, García ha señalado que, por ejemplo, el POL también fue una ley contra la que se opusieron algunos alcaldes pero que luego "ha pacificado muchísimo la presión constructiva en la costa" y, por ello, considera que hay que "hacer lo mismo en toda Cantabria".

El portavoz de la asociación ha valorado "muy positivamente" que el consejero les haya convocado a esta reunión y que ésta se haya producido al comienzo de la legislatura.

"El inicio ha sido el deseado", ha dicho García, que ha afirmado que su colectivo "siempre" ha pedido a los gobernantes que cuenten con ARCA "para intercambiar opiniones", hablar de las posibilidades de "consensuar cosas" y "evitar conflictos" y ha expresado su disposición a colaborar con el Ejecutivo a lo largo de la legislatura.

Al igual que ARCA, el consejero ha calificado la reunión de "productiva" y ha señalado que hay "bastantes puntos" en que hay coincidencia de posturas entre los planteamientos de ARCA y los del Gobierno regional en los múltiples asuntos abordados en la reunión y, fundamentalmente, en la necesidad que hay de contar con un modelo territorial.

"Cantabria necesita saber hacia dónde va, necesita saber qué es lo que debe sacrificar para poder crecer pero además saber qué es lo que debe preservar para que de alguna forma en el futuro podamos tener un desarrollo sostenible", ha dicho Gochicoa, que ha asegurado que, en esa definición de modelo territorial, el Gobierno "quiere contar con todos" los agentes implicados, como los ayuntamientos, colegios profesionales, organizaciones conservacionistas como ARCA y otros colectivos.

Gochicoa ha defendido que siempre es "positivo" escuchar y conocer la postura de otros y ha ofrecido "diálogo" a ARCA. Sí ha apuntado que "la labor del Gobierno es gobernar" y ha reconocido que habrá temas en que el Ejecutivo pueda plasmar las demandas de la organización ecologista y en otros en que "no pueda estar conformes".

En cuanto al PROT, el consejero ha hablado de cómo debe ser el PROT y hacia dónde debe ir el devenir de la comunidad. Y es que, a su juicio, "muchos problemas del pasado, probablemente se hubieran podido solucionar si hubiera habido una ordenación o una perspectiva política más avanzada en cuanto hacia dónde se debe y no se debe... y llevarlo reflejado en algún tipo de instrumento de ordenación territorial".

Gochicoa ha explicado que ARCA considera "clave" que exista una planificación territorial que decida el futuro de los suelos de Cantabria y determine cuáles se deben preservar y cuáles se deben de "sacrificar" para emplearlos en usos que generen un bien para la comunidad autónoma.

EL PROT DELIMITARÁ ZONAS PARA EL DESARROLLO EÓLICO

Entre otros temas, el consejero y los representantes de ARCA han hablado del futuro desarrollo eólico de la comunidad autónoma.

En relación a este asunto, el consejero ha avanzado que en el PROT se delimitarán aquellas zonas que son susceptibles de albergar parques eólicos, una labor en la que se quiere contar "con todo el mundo" y ha ofrecido "diálogo" a ARCA.

Gochicoa ha defendido que en Cantabria debe haber "algo" de desarrollo eólico. "No puede ser que seamos la única comunidad que en estos momentos no tenga casi ningún tipo de desarrollo", ha dicho.

El consejero, que ha vuelto a señalar que en el plazo de un año se quiere tener un borrrador del PROT, ha explicado que plasmando en el plan las zonas donde puede haber desarrollo eólico se aporta "más seguridad jurídica" a aquellos que quieran desarrollarlo.

OTROS ASUNTOS

También han hablado de los suelos de valor agrológico, algunos de los cuales se van a intentar conservar, según ha dicho el consejero.

Además, Gochicoa ha revelado que, en la reunión, la organización ecologista se ha mostrado "preocupada" por el, a veces, uso "indeseado" del permiso que otorga la ley del suelo para construir vivienda unifamiliar en suelo rústico.