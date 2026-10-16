La astronauta española Sara García anima a los estudiantes en Santander a que descubran su vocación

Acto con Sara García - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sara García, la primera mujer española astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha animado este viernes a cerca de 300 alumnos de cuarto curso de la ESO de los IES Alisal y José María Pereda, y de los colegios Verdemar y San Agustín a que descubran su vocación.

En un momento en el que los estudiantes ya piensan en su futuro y en una profesión a la que dedicarse, García les ha comentado que existen muchas posibilidades, "que pueden perseguir aquello que los motive" y en el camino descubrir realmente cuál es su vocacion". Lo ha hecho en un acto que ha organizado la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santander en el Palacio de Exposiciones dentro del IV Plan de Igualdad de Oportunidades.

También bióloga molecular --trabaja desde 2019 en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)--, García ha roto muchas barreras y ha elegido ser astronauta cuando "era casi descabellado" pensar en ello como profesión, ha recalcado. Ha dicho que en su camino ha habido "muchas subidas, muchas caídas, muchos errores", pero lo importante "es levantarse". Para ella, lo que ha marcado la diferencia ha sido "la actitud". Ser mujer, las estadísticas o la falta de referentes no la han frenado para intentar perseguir sus objetivos, ha indicado.

En este sentido, ha comentado que cuando enseñas a los jóvenes, y concretamente a las niñas, "ejemplos reales" en los que reflejarse, "espejos de verdad", pueden dedicarse a lo que quieran. En el campo de la ciencia, pueden ver que "no tienes que ser Marie Curie para poder dedicarte a la investigación, si eso es lo que te motiva".

Desde 2019 trabaja en el CNIO y lidera su propio grupo, con el que busca desarrollar nuevos medicamentos contra el tránsito de cáncer. Un desenlace que no siempre tuvo claro. Su "gran curiosidad" por todo la ha llevado ahí. También a descubrir que quería ser astronauta con 30 años.

Ante la pregunta de para cuándo una española en el espacio, aún no hay fecha, ha contestado García, que ha argumentado que se tienen que dar varias circunstancias como la existencia de proyectos científicos de interés que procedan de centros de investigación y universidades españolas; una oportunidad que sólo determinan las agencias espaciales, concretamente la NASA, que el gobierno lo apoye y lo coordine, y "contar con la ESA".

JÓVENES PERSIGUIENDO SUEÑOS

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha acompañado a García en su encuentro con los estudiantes, ha afirmado que desde el Consistorio se quiere que los jóvenes "persigan sus sueños, que conozcan diferentes posibilidades y que comprendan que ninguna profesión debería estar condicionada por los estereotipos de género", ha afirmado.

Asimismo, ha resaltado que el testimonio de Sara García ha permitido trasladar a los adolescentes valores fundamentales como el esfuerzo, la perseverancia, el trabajo en equipo y la capacidad para afrontar las dificultades y aprender de los errores.

Igual ha agradecido a la astronauta su presencia en Santander y su disposición para compartir su experiencia personal y profesional con los estudiantes.