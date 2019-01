El 'Aula de Salud' de Torrelavega organiza 12 charlas entre enero y abril

Publicado 08/01/2019 14:06:27 CET

Tratarán temas comunes, como la nutrición, y otros "más novedosos", como la genética, la resistencia a los antibióticos o la microbiota

TORRELAVEGA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Torrelavega ha retomado el ciclo de charlas del 'Aula de Salud', que en esta edición está formado por 12 ponencias que se impartirán en la Casa de Cultura todos los martes desde el 15 de enero al 2 de abril, y cuya temática será "bastante variada".

Este año, participan en el ciclo asociaciones como Pontesano contra la Obesidad, la Escuela Cántabra de Salud, la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cantabria (ACCU Cantabria), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (CanELA) y Es Retina Cantabria.

El ciclo de charlas, llamado 'Los martes de la salud', ha sido presentado este martes en rueda de prensa por la concejala de Salud, Verena Fernández, y el coordinador del Aula, Luis Alfonso Hernández, quienes han destacado que en esta edición se tratarán temas "relativamente comunes", como la nutrición, y otros "más novedosos", como la genética, la resistencia a los antibióticos o la microbiota.

Así, la primera será el 15 de enero y correrá a cargo de Pontesano contra la Obesidad, que presentará su libro 'Consejos de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria para las familias'. En relación a esta charla, el coordinador del Aula y también médico nutricionista ha señalado que la obesidad es un asunto que está "explotándonos en la cara" y "no hacemos nada para prevenirlo".

A continuación, el día 22, tendrá lugar la charla 'Mitos en la alimentación', que impartirá el propio coordinador del ciclo junto a la nutricionista Cristina García Esteban.

El día 29 será el turno de la Escuela Cántabra de Salud, que se ha unido al ciclo este año. En esta ocasión, la ponente será una enfermera del Servicio Cántabro de Salud, Patricia Rodríguez, que informará sobre los 'Talleres en cuidado responsable: cuidarse con conciencia para vivir mejor dentro del ámbito de actuación de la Escuela Cántabra de Salud'.

Ya en febrero, el día 5 el delegado de Es Retina en Cantabria, Jesús Delgado, y los presidentes de Es Retina Asturias y Es Retina Bizkaia Begisare, Andrés Mayor y Arantza Uuliarte, impartirán la charla 'La baja visión tan frecuente como desconocida'.

Después, el 12 de febrero el neurólogo de Valdecilla Javier Riancho será el encargado de ofrecer la charla sobre 'Demencia y Síndrome de Down: mirando a la enfermedad desde otra perspectiva', ya que quienes lo sufren "están teniendo otras enfermedades" que antes no podían desarrollar porque no llegaban a vivir tantos años como en la actualidad, ha explicado Hernández.

El 19, la asociación CanELA ofrecerá a través del coordinador de la Unidad e ELA del Hospital de Basurto, Luis Varona, la ponencia 'La ELA: diagnóstico, proactividad ante los obstáculos y sus insuficientes tratamientos'. A continuación, el 26, la ponente será Maybe Arce, madre de una niña a la que con tres años le diagnosticaron una enfermedad inflamatoria intestinal.

En marzo, el día 5 el catedrático en Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, Juan María García Lobo, hablará sobre la 'Microbiota: Cabeza, Tronco y Extremidades. Ya el día 12, la ponencia titulada 'Lo mío ¿es urgente?', a cargo de la médico Gema Gutiérrez, tratará de educar a los ciudadanos sobre el uso que hacen de los sistemas sanitarios y de urgencias.

El 19, Rosa Blanco y Marisa Junco, de empresa cántabra StemVital, informarán sobre las nuevas posibilidades de diagnóstico y tratamientos personalizados en la charla 'Genética y Células Madre: cóctel para una medicina personalizada'.

El 26 de marzo el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UC Jesús Navas tratará 'La resistencia a antibióticos: un reto para la salud de la humanidad', "un problema que se está haciendo masivo" a causa de la automedicación, ha dicho Hernández.

Por último, ya que el 31 de marzo es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon la AECC impartirá el martes 2 de abril una ponencia sobre este tema que, a juicio del coordinador del Aula de Salud, era "obligada" al ser la segunda enfermedad neoplásica más diagnosticada en España, según ha dicho.