Las ayudas de Camargo de hasta 1.100 euros por gastos de guardería se podrán solicitar desde el lunes

Folleto - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las familias de Camargo podrán presentar a partir de este lunes, 26 de octubre, las solicitudes para acceder a las ayudas del programa 'Camargo Crianza', destinado a sufragar parcialmente los gastos de guardería.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes el extracto de la convocatoria, que establece subvenciones de hasta 1.100 euros por menor, ha informado el Ayuntamiento.

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 60.000 euros y contempla ayudas de hasta el 50% del coste mensual de asistencia a guarderías privadas legalmente autorizadas y situadas en el municipio, con un máximo de 100 euros al mes por menor y durante un periodo de hasta once mensualidades.

Los gastos subvencionables serán los correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Para acceder a las ayudas, los menores no podrán superar los tres años en el momento de presentar la solicitud.

Podrán solicitar estas subvenciones los progenitores o responsables legales empadronados en Camargo con una antigüedad mínima de un año anterior al inicio del periodo subvencionable. Además, deberán trabajar por cuenta propia o ajena, o estar realizando un curso oficial de formación para el empleo en un horario que justifique la necesidad de utilizar el servicio de guardería.

El importe de la ayuda se calculará sobre los gastos efectivamente abonados por la unidad familiar, que deberán estar acreditados mediante las correspondientes facturas y justificantes bancarios de pago.

La subvención, por sí sola o sumada a otras ayudas concedidas para la misma finalidad, no podrá superar el coste real del servicio.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Camargo o a través de cualquiera de los medios previstos por la ley.

Entre los documentos requeridos figuran la identificación de la persona solicitante, el certificado de inscripción del menor en la guardería con indicación del periodo de asistencia, las facturas y justificantes bancarios de pago y el informe de vida laboral de los progenitores o responsables legales.

Las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos se resolverán por orden de presentación y las ayudas se concederán hasta agotar el crédito presupuestario disponible. El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes será de dos meses desde su presentación. Transcurrido ese periodo sin resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

Las subvenciones concedidas se abonarán mediante transferencia bancaria, en un único pago, dentro del plazo máximo de dos meses desde la resolución de concesión.

La información sobre los requisitos, la documentación necesaria y el procedimiento de solicitud puede consultarse en www.aytocamargo.es o a través del teléfono municipal 942 251 400.