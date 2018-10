El Ayuntamiento no lanzará una propuesta sobre el Metro-TUS que no esté consensuada y sepa que funciona

Publicado 28/02/2018 13:39:19 CET

SANTANDER, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander continua estudiando un posible rediseño de algunas líneas del Metro-TUS tras haber finalizado las reuniones con las asociaciones de vecinos, pero no lanzará una propuesta "que no esté consensuada con todos y que no sepamos que funciona perfectamente".

Así lo ha indicado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, este miércoles en un acto en el que ha presentado una iniciativa para personas con discapacidad, al ser preguntada por la prensa sobre la posible reorganización de las líneas del Metro-TUS.

Tal y como señaló el pasado 20 de febrero, día en el que acabó la ronda de reuniones con los vecinos y se refirió a la posibilidad de rediseñar algunas líneas, la alcaldesa ha recordado que, al igual que dijo entonces, "escuchar a los vecinos era el primer paso y, ahora, lo que toca es estudiar".

En este sentido ha asegurado que ya sabe "lo que están sintiendo cada uno de los vecinos de la periferia", pero todavía no maneja fechas para la posible reorganización, ya que no presentará una propuesta que "no esté consensuada con todos" y no se haya tenido en cuenta cómo afectan los cambios a otras variables como, por ejemplo, los conductores.

Así, Igual ha declarado que el Metro-TUS "es algo que me ocupa y me preocupa la mayor parte del día", y ha reiterado que tanto la Universidad de Cantabria como el Ayuntamiento y el comité de empresa de los transportes municipales trabajan "incansablemente" para mejorar este servicio.

La intención, según ha indicado la alcaldesa, es que cada ciudadano de Santander, "aún viviendo en la periferia", pueda conectarse con el resto de la ciudad "de la mejor manera posible". Por ello, ha reiterado, no presentará una propuesta hasta que no sepa que "se están acercando a lo que quieren los ciudadanos", ha concluido.