Archivo - Centro urbano de Maliaño - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo presentará el 3 de diciembre 'Camargo en Plan Compras', un tour virtual que realiza un recorrido de 360 grados por más de 180 comercios de los ocho pueblos del Valle.

Esta plataforma digital está destinada a promocionar el comercio de proximidad, aumentar la visibilidad de los establecimientos del municipio y ofrecer a vecinos y visitantes una forma innovadora de descubrir la oferta comercial del Valle.

La presentación tendrá lugar a las 20.30 horas en la Nave Joven, en el marco de un encuentro con el tejido comercial y asociativo de Camargo, en el que también se darán a conocer las diferentes iniciativas municipales previstas para impulsar las compras durante la campaña de Navidad.

De este modo, el Ayuntamiento pondrá de largo un proyecto de hibridación comercial que incorpora ya más de 180 establecimientos de los ocho pueblos del Valle y cerca de 1.000 fotografías panorámicas de 360 grados, ofreciendo una experiencia digital que permite recorrer virtualmente los comercios antes de visitarlos.

El Ayuntamiento ha informado que 'Camargo en Plan Compras' nace con el objetivo de acercar el comercio local a los consumidores mediante una herramienta accesible e intuitiva. La plataforma permitirá explorar de forma virtual los establecimientos, consultar información sobre sus productos y servicios, conocer horarios, teléfonos y direcciones, acceder a sus páginas web y redes sociales y localizar aparcamientos cercanos.

Además, esta iniciativa de modernización del comercio de proximidad facilitará la planificación de rutas de compras por los diferentes núcleos del municipio, contribuyendo a dar visibilidad a la diversidad de negocios y actividades comerciales que existen en Camargo, con el fin de incentivar las visitas a las tiendas y reforzar la conexión entre los negocios y sus potenciales clientes.

El acto del 3 de diciembre permitirá, asimismo, dar a conocer el funcionamiento de 'Camargo en Plan Compras' a través de una demostración audiovisual que mostrará las posibilidades de la nueva plataforma y permitirá realizar recorridos virtuales por diferentes establecimientos del municipio.

EL COMERCIO LOCAL, PROTAGONISTA DE LA JORNADA

La presentación, a la que pueden asistir las personas interesadas en el proyecto, está dirigida a comerciantes y responsables de establecimientos del municipio, así como a asociaciones empresariales, entidades sociales y culturales, representantes institucionales y agentes vinculados al desarrollo económico local.

El Ayuntamiento quiere convertir esta convocatoria en un punto de encuentro para el sector, favoreciendo el intercambio de experiencias y el conocimiento directo de las herramientas que se ponen a su disposición.