El Ayuntamiento de Santander adjudica el modelo de ciudad, que estará aprobado a principios de 2023

La Junta de Gobierno local aprueba 913.000 euros para cambiar la iluminación de los Campos de Sport

SANTANDER, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local de Santander ha adjudicado a la UTE Landlab-Paisaje Transversal el modelo de ciudad por 484.000 euros. La previsión es que esté aprobado a principios de 2023.

Las citadas empresas fueron las ganadoras del concurso internacional convocado por el Ayuntamiento para establecer la propuesta de modelo de ciudad --previo y base de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)-- que tiene como referencia temporal 2055.

Así lo ha anunciado hoy en la rueda de prensa de los acuerdos de la Junta de Gobierno local el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, que ha explicado que el contrato se pagará en dos anualidades, una este año de 193.600 euros, y otra en 2023 de 290.400 euros.

De este modo, se abre un periodo de información pública de tres semanas tras el que se firmará el contrato, y el primer borrador del modelo se presentarán en un plazo de tres meses desde entonces. Este documento se someterá a información pública y participación ciudadana y, con las conclusiones, la UTE tendrá un máximo de cuatro meses --que Ceruti confía se reduzcan para compensar los retrasos del procedimiento-- para presentar el modelo definitivo.

Así, la previsión es tener aprobado el modelo a principios de 2023 y se sacarán a licitación los pliegos del plan general.

El concejal ha recordado que el modelo de ciudad --que equivale al antiguo avance del Plan General-- tiene además "una vocación normativa propia" que permite aplicar sus conclusiones antes de la aprobación del PGOU, y también de duración en el tiempo por 30 años, hasta 2055, para hacerlo coincidir con el tercer centenario de la concesión del título de ciudad a Santander.

El proceso de adjudicación del modelo de ciudad se interrumpió cautelarmente a raíz del recurso de reposición que se interpuso en febrero por una de las empresas participantes, suspensión que se levantó en marzo con todos los pronunciamientos a favor del Ayuntamiento.

Ceruti ha recordado que el modelo de ciudad ha sido elegido por un jurado de carácter "mundial" entre tres de las cinco propuestas que se presentaron --dos incurrieron en fallos que obligaron a su exclusión sin valoración--.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado el cambio de iluminación de los Campos de Sport del Sardinero por 913.992 euros (IVA incluido), que incluirá focos con tecnología LED, con un plazo de ejecución de tres meses.

La Concejalía de Fomento se hará cargo del proyecto al no estar la instalación adscrita al Instituto Municipal de Deportes, si bien toda la tramitación anterior ha sido llevada por Deporte con el fin de solventar el problema de "riesgo físico para las personas" que suponía el mal estado de conservación de la iluminación, ha recordado Ceruti.

Además, la Junta ha aprobado subvenciones destinadas al 'II Plan Santander a Punto de apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo espacio urbano' por importe de 1.655.296 euros para 619 solicitudes.

En concreto, se destinarán 6.000 euros a dos solicitudes del Programa I que quedaron pendientes de resolver a falta de documentación; 1.250.396 euros a 340 solicitudes del Programa III; 339.500 euros a 258 solicitudes del Programa IV; y 59.400 euros a 19 solicitudes del Programa V.

Se han denegado 55 solicitudes de ayuda del programa III y dado por desistidas 13 solicitudes de ayuda del programa III y una persona del programa I.

En otro orden, se ha aprobado la anulación del gasto correspondiente a la adjudicación del contrato de servicio de limpieza de colegios. Con ello se anula el acuerdo de la Junta para aprobar el expediente de contratación para adjudicar el servicio de limpieza de colegios, por importe de 723.407 euros, puesto que es necesario para afrontar el pago de las facturas pendientes, hasta la adjudicación y formalización del nuevo contrato.

También se ha adjudicado el contrato de servicio de campañas de dinamización comercial a How Are You, S.L., y a C&C Publicidad, S.A., que se pagarán con fondos europeos y se desarrollarán este año.

Se ha adjudicado el contrato de servicios de alquiler, instalación, mantenimiento y limpieza de sanitarios portátiles ecológicos en las playas de Santander, durante la temporada de verano, a Beta MLJ, S.L. por un presupuesto de 79.930 euros. Habrá cinco cabinas del 15 de junio al 30 de septiembre.

Igualmente se ha adjudicado el suministro, instalación, mantenimiento y retirada del balizamiento para las playas de Los Peligros y La Magdalena a Jaime Piris y Cía por un importe de 186.824 euros y una duración de cuatro años más otro posible de prórroga.

La Junta ha aprobado el expediente para contratar, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el suministro de elementos de comunicación y seguridad para el nuevo edificio de la Policía Local con un presupuesto de 350.000 euros; y ha adjudicado contratos de alquiler social de cuatro viviendas municipales que albergarán a otras tantas familias con bajos ingresos.

También se ha aprobado el convenio de colaboración con la Asociación de Libreros Asociados de Cantabria para la celebración de la Feria del Libro que tendrá lugar del 1 al 10 de julio en la Plaza Porticada. Estará exenta de tasa y además se ha concedido una subvención de 35.000 euros a la asociación para dicho evento.

La Junta ha aprobado otros dos acuerdos de los que ya ha informado el Ayuntamiento: la adjudicación del contrato de servicios de redacción del proyecto de construcción, proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, y proyecto de actividad de las obras del aparcamiento subterráneo disuasorio en la explanada de los campos de fútbol de El Sardinero a Ingeconsul, S.L. por 60.712 euros y cinco meses; y la cesión de viales públicos municipales al Gobierno de Cantabria para la construcción del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).