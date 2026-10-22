Beatriz Malagón afirma que universidad y empresa son "aliadas imprescindibles para el progreso de nuestra sociedad"

Beatriz Malagón Picón, directora de la Fábrica de Cementos Alfa del Grupo Portland Valderrivas de Mataporquera, ha ingresado este jueves en el programa Alumni Distinguidos de la Universidad de Cantabria - UC

TORRELAVEGA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Beatriz Malagón Picón, directora de la Fábrica de Cementos Alfa del Grupo Portland Valderrivas de Mataporquera, ha ingresado este jueves en el programa Alumni Distinguidos de la Universidad de Cantabria (UC) con la "convicción profunda" de que "la universidad y la empresa deben avanzar juntas, como aliadas imprescindibles para el progreso de nuestra sociedad".

El Patio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía (EPIME) acogió la ceremonia de ingreso, en la que ha participado la rectora, Conchi López; la directora de la Escuela, Gema Fernández Maroto, y la directora General de Centros e Infraestructuras Educativas del Gobierno de Cantabria, Reyes Mantilla, entre otros.

En su discurso de ingreso, Malagón ha destacado que "la universidad tiene una misión esencial: formar personas, generar conocimiento, promover el pensamiento crítico e impulsar la investigación. Pero ese conocimiento multiplica su valor cuando se transfiere a la sociedad a través de las empresas, convirtiéndose en innovación y en creación de nuevos métodos y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestro territorio, de esta Cantabria nuestra".

"Aunque hemos avanzado mucho, continúan existiendo diferencias significativas en el acceso de las mujeres a ciertas profesiones y responsabilidades", ha señalado Malagón, que por ello ha considerado "muy importante" participar en iniciativas que acerquen la ciencia y la tecnología, las STEM, a las niñas y a las jóvenes, "y mostrarles que las posibilidades profesionales no deben estar condicionadas por estereotipos de género".

La rectora ha dado la bienvenida al Programa Alumni Distinguidos a la egresada de EPIME, quien se convierte en la 26 embajadora "y en el mejor ejemplo de cómo la formación que se recibe en esta Escuela y en esta Universidad la ha equipado en ese proceso de seguir creciendo como persona y de formarse".

"Beatriz es la primera persona que se incorpora al Programa Alumni proveniente de la Escuela de Minas, uno de los centros más antiguos" y "un deber que la Universidad tenía con la Escuela y con Torrelavega de alguna manera, y hoy se completa de una manera difícilmente más brillante", ha destacado.

Además, ha puesto en valor que las titulaciones que se imparten en EPIME "están en pleno auge", porque "esta Escuela está en el centro del discurso de las preocupaciones geoestratégicas que tiene el mundo", y por ello cuenta "con una empleabilidad absolutamente garantizada" y "con enormes oportunidades" para su alumnado.

Fernández Maroto ha sido la encargada de pronunciar la laudatio en honor a Malagón, quien realizó en la UC los estudios de Ingeniería Técnica de Minas, en la especialidad de Explotación de Minas, en el año 1999, destacando su "brillantez" académica.

Además, ha afirmado que la influencia de la egresada por la UC "traspasa con creces las fronteras de Cantabria: el ámbito internacional, la Comisión Europea confía de forma recurrente en su alta cualificación técnica, participando activamente como experta evaluadora y asesora de proyectos europeos en la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), en programas marco de vanguardia como H2020 y Horizonte Europa".

"Por su excelencia profesional, su liderazgo transformador, su vocación de servicio público y la perfecta encarnación de la integridad y la sostenibilidad, esta Universidad se enorgullece de su trayectoria, la cual representa con total exactitud los valores del Programa Alumni Distinguidos de la Universidad de Cantabria", ha concluido.

Antes del acto de investidura, la directiva del Grupo Portland Valderrivas ha mantenido una mesa de trabajo con la rectora y su equipo y, a última hora de la mañana ha impartido la conferencia 'De la cantera al clínker: descarbonizando la industria cementera', en la Sala de Grados.