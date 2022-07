Blanco cree que el rechazo del TSJC a las medidas cautelares sobre extracciones de lobos "da validez" al proceso

"Cuando se dicten las resoluciones ejecutivas se harán públicas y se comunicarán al tribunal", ha dicho

SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional considera que, con el rechazo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), a dejar en suspenso las resoluciones del Ejecutivo que autorizan los controles del lobo en algunos municipios de la región, "se da validez" a este proceso.

"Desde el Gobierno de Cantabria seguimos con la premisa de que cuando se dicten las resoluciones ejecutivas se harán públicas y se comunicarán al tribunal", ha señalado el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el regionalista Guillermo Blanco.

Así se ha pronunciado Blanco tras conocer que la Sala de lo Contenciso-Administrativo del TSJC ha desestimado la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico de dejar en suspenso las resoluciones dictadas el mes pasado por el Gobierno de Cantabria que autorizaban controles del lobo en tres zonas de Cantabria, que, según explicó en su día, eran las que más ataques sufrían.

Concretamente, los controles poblacionales autorizados por el Ejecutivo regional eran en Polaciones, Tudanca, su entorno y zona limítrofe con la mancomunidad -dos lobos-; en la Hermandad de Campoo de Suso -cuatro-; y en Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y la mancomunidad de Campoo-Cabuérniga, otros cuatro ejemplares más.

Según ha aclarado el TSJC al informar de la decisión judicial, la Sala se ha limitado a resolver el incidente cautelar pero no ha entrado a valorar la legalidad de las citadas resoluciones, sobre la que se pronunciará más adelante.

La Sala ha decidido no suspender las resoluciones, ya que en ellas se

supeditan las posibles batidas a que se produzcan nuevos daños, a que los agentes del Medio Natural los certifiquen y a que se dicten resoluciones específicas para ello, resoluciones que pueden ser objeto de un nuevo recurso contencioso-administrativo y de una nueva petición de medida cautelar.

El tribunal entiende que, por tanto, que no concurre el requisito de peligro en la mora, esto es, que no existe peligro de que si no se suspenden de manera cautelar las citadas resoluciones el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación pierda su objeto, ya que de la resolución impugnada no se deriva la inminente extracción de los lobos.

La decisión judicial ha contado con el voto particular del presidente de la Sala, el magistrado Rafael Losada, para quien las resoluciones del director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, sí deben quedar en suspenso.

Y es que considera que en ellas "se han omitido" los requisitos de la Orden Ministerial que incluye al lobo en el listado de especies silvestres de protección especial (LESPRE), como, por ejemplo, la adopción de medidas preventivas o de protección del ganado, o la justificación de que la extracción no afecta negativamente al estado de conservación de la especie. A su juicio, la omisión de tales requisitos "viene a confirmar que la decisión de control letal ya ha sido tomada".

Por otra parte, el Gobierno, en un comunicado emitido tras la decisión judicial, ha recordado que ayer, jueves, Cantabria y otras seis comunidades votaron en contra de la aprobación de la Estrategia que se basa en la inclusión del lobo en el LESPRE.

El consejero lamentó, además, el rechazo del Ministerio a la hora de admitir una serie de propuestas con el objetivo de sacar adelante la estrategia revisada e hizo referencia a los dos anexos que incluye la estrategia.