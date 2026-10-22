El BOC publica la declaración de interés regional del proyecto singular OLUCAS Surf Center

Archivo - Infografía piscina olas de surf prevista en Villaverde de Pontones - OLUCAS SURF CENTER - Archivo

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves la resolución del Gobierno regional por el que declara de interés regional la propuesta de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) OLUCAS Surf Center, el complejo proyectado en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) vinculado al surf, que incluye una piscina de olas y alojamientos turísticos.

El Consejo de Gobierno lo aprobó el pasado jueves y, tras ello, la tramitación continuará conforme a la normativa autonómica de ordenación territorial.

El Ejecutivo sustentó la declaración en que "el proyecto presenta características que pueden trascender el ámbito estrictamente municipal por su dimensión, singularidad y potencial incidencia sobre la actividad deportiva y turística", contribuyendo a su "diversificación".

El desarrollo del futuro PSIR deberá atender los condicionantes ambientales, sectoriales y funcionales que resulten de la tramitación posterior, "prestando especial atención a cuestiones relacionadas con las infraestructuras hidráulicas, el saneamiento, la movilidad y los accesos, así como a la adecuada integración territorial y paisajística de la actuación", según indicó el Ejecutivo.

La actuación, proyectada por OLUCAS Cantabria SL, contempla, además de las instalaciones específicamente vinculadas a la práctica y tecnificación del surf, una serie de espacios complementarios destinados al alojamiento, la formación y la prestación de servicios asociados a la actividad deportiva.