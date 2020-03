Brambilla (ALEGA) cree que proyecto de ley LGTBI es "de mínimos" pero supone un "paso hacia la igualdad"

Reclama que en el proceso de tramitación no se "sustraigan" contenidos: "No aceptaremos una ley descafeinada que no nos proteja", ha avisado

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de ALEGA Cantabria Kiara Brambrilla considera que el proyecto de ley LGTBI, aunque es "de mínimos", supone una "paso hacia la igualdad" del colectivo y pide que, la tramitación parlamentaria, no sirva para "reducir" la norma o "sustraer sus contenidos".

"No aceptaremos una ley descafeinada que se apruebe solo por decir que Cantabria tiene una ley. No aceptaremos una ley que no nos proteja y así lo haremos ver", ha advertido este miércoles Brambrilla durante su comparecencia en la comisión parlamentaria donde se está tramitando este proyecto de ley para informar de su postura sobre el mismo.

Brambrilla, en su comparecencia, ha resaltado la "urgencia" y "necesidad" de que Cantabria apruebe una ley LGTBI pero ha pedido que no sea "de cara a fotos" o "al público" sino que se lleve a cabo "por un compromiso serio y real donde la vida de las personas sea el centro".

La expresidenta de ALEGA ha agradecido "el paso hacia la igualdad" que supone este proyecto de ley, que, según ha dicho, dotará al colectivo LGTBI de derechos que en la actualidad no tienen.

Sí ha opinado que se trata de un proyecto de ley "de mínimos" en comparación con otras normas, como la de Cataluña o Valencia, "pioneras en derechos" para el colectivo LGTBI.

A de su exposición ante los representantes de los grupos parlamentarios, la expresidenta de ALEGA ha repasado varios aspectos de la ley y, por ejemplo, ha valorado la "gran importancia" que tiene el hecho de que en ella se recoja la prohibición de las terapias de aversión para miembros del colectivo LGTBI las cuales --ha dicho-- aún se siguen realizando.

"No podemos tolerar que se considere ser enferma a una persona por ser LGTBI llevando a cabo terapias que está demostrado científicamente que, no solo no funcionan, sino que destruyen a las personas, necesitando mucho tiempo y atención psicológica por los daños provocados, que en ocasiones llegan al suicidio", ha afirmado Brambilla, que considera que este tipo de tratamientos son un "tipo de maltrato" y, por tanto, deben estar "prohibidos".

También, en materia educativa, ha destacado la importancia de la formación en diversidad afectivo-sexual al alumnado. A su juicio, esto es un "derecho" que aporta a los estudiantes "herramientas y conocimiento para poner el respeto por bandera en la sociedad" y puede ser un "salvavidas" para niños LGTBI.

Y también ha resaltado la importancia que, a su juicio, tiene que se "eduque" al profesorado.

También ha considerado "urgente" de que se lleven ya a cabo las medidas que recoge la ley para prevenir o atajar casos de acoso escolar a miembros del colectivo LGTBI.

En el ámbito sanitario, ha señalado que en el texto del proyecto de ley se habla de las necesidades específicas en salud del colectivo LGTBI y, en este sentido, ha opinado que en la actualidad "son insuficientes" y "desconocidas" --e incluso "ignoradas"-- por la autoridades sanitarias y profesionales de la salud.

Ha reivindicado la necesidad de eliminar las "desigualdades" que, en el ámbito de la salud, padece, a su juicio, este colectivo, algo que --ha dicho-- requiere un "abordaje concreto" desde los servicios y administraciones encargadas de la salud pública y una "atención sanitaria específica" que contenga "una perspectiva de género y derechos humanos".

Brambilla ha defendido que la vigilancia de la salud de la población LGTBI debe abarcar "numerosos temas en relación con las distintas identidades y las distintas etapas del ciclo vital".

Además, en su intervención, la expresidenta de ALEGA Cantabria ha resaltado los "beneficios" del tratamiento hormonal y transición, pues, según ha dicho, en la "mayoría de casos reportan una mayor satisfacción vital".

En lo laboral, Brambilla ha subrayado que las medidas que contiene el proyecto de ley LGTBI que se está tramitando contribuirán a hacer que el trabajo no sea un "entorno hostil" para las personas de este colectivo.

En su exposición, la expresidenta de ALEGA ha advertido de que "la igualdad legal" no es la "igualdad social" y ha subrayado que aún hoy en día el colectivo LGTBI padece "discriminación" y sufre "peligro" y "miedo" y sus integrantes tienen que hacer frente a una "batalla continua por ser".

Así, ha denunciado que muchos de los delitos de odio que se dan en España y en Cantabria están relacionados con la orientación sexual o identidad sexual de la víctima.

También ha criticado que colectivos "ultraderechistas" o "fascistas" pretendan arrebatar al colectivo LGTBI derechos ya conseguidos.