Buruaga afirma que declarar no apto el Plan Turístico de Santillana es una cuestión "técnico-jurídica" y no política

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha rechazado este miércoles que la declaración de "no apto" del Plan de Sostenibilidad Turística (PTS) de Santillana del Mar, que contemplaba una subvención de 3,5 millones de euros de fondos europeos, no es una cuestión política --como se ha censurado desde la oposición-- sino "técnico-jurídica".

A preguntas de la prensa, Buruaga ha recalcado que se trata de una cuestión "puramente de carácter técnico, puramente de carácter jurídico", como en su opinión prueba que sí hayan salido adelante los PST Castro Urdiales, donde gobierna el Partido Socialista, o de Valderedible y Medio Cudello, donde lo hace el Partido Regionalista.

"Yo creo que hay cosas que se contestan por sí solas. Nadie puede acusar a este Gobierno de actuar con sectarismo, ni este ni en ningún otro asunto", ha subrayado Buruaga, para quien es el PSOE "el que está retorciendo la realidad" y haciendo de este asunto "una causa partidista para tratar de tapar su responsabilidad en la gestión" del plan de Santillana, que el Ejecutivo ha declarado no apto por "incidencias" y "cuestiones técnicas" del proyecto, presentado por el Ayuntamiento en la convocatoria extraordinaria de 2023.

Al respecto, la presidenta ha remarcado que "las cosas se han hecho rematadamente mal" y en este sentido ha afirmado que la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, que fue quien anunció la decisión del Ejecutivo este lunes en rueda de prensa, "dijo una verdad como la copa de un pino".

"El Plan de Sostenibilidad de Santillana del Mar está plagado de chapuzas. Y no lo digo yo, la consejera, el Gobierno de Cantabria. Lo ha dicho también la concejala de Turismo, que es del PRC, en el propio Ayuntamiento de Santillana del Mar. Ha dicho que reconoce que la gestión del Plan por parte del Ayuntamiento ha sido nefasta".

Para Buruga, lo que "está fuera de toda duda" es que el Ayuntamiento "utilizó indebidamente los trabajos de una empresa privada sin su autorización", lo que ha generado "constantes denuncias" y además un conflicto sobre la propiedad intelectual de esos trabajos que aún no está resuelto.

Igualmente "está fuera de toda duda" para la presidenta que en Santillana no se ha seguido el procedimiento establecido en la Estrategia de Sostenibilidad Turística, y que sí han seguido otros PST y otros ayuntamientos.

Como también "está fuera de toda duda" en su opinión que el anterior Gobierno de Cantabria, "del que formaba parte el Partido Socialista de Pablo Zuluaga", no apoyó "expresamente" el PST de Santillana y se abstuvo contraviniendo el reglamento. En este sentido, se ha preguntado por qué no votó a favor la Consejería de Turismo "si todo estaba impecable como dice el alcalde de Santillana; si el plan era riguroso, si era excepcional. Esa es la gran pregunta. Algo habría mal. Es que hay muchas cosas que están rematadamente mal", ha reiterado.

Buruaga ha asegurado que la Consejería de Turismo ha actuado "en todo momento con arreglo a los principios de transparencia, de buena gestión y de cautela", de conformidad siempre con la legalidad y con las indicaciones de los técnicos, "que es lo que tiene que hacer la Administración ante las constantes denuncias de irregularidades que se han recibido y que ningún gobierno serio puede ignorar o puede tapar".

"¿Porque estamos hablando de un ayuntamiento del PSOE no hay que seguir el procedimiento establecido o no hay que dar cauce a las denuncias?. ¿Qué había que hacer? ¿Meterlas en un cajón y no dar las trámites para que nadie se sintiera perseguido? Pues no", ha sentenciado la presidenta, que ha asegurado que el Gobierno no está haciendo otra cosa que "dar garantías y ofrecer seguridad jurídica" a la hora de distribuir unos fondos "que no son del PSOE, ni del Gobierno de Sánchez ni del Ministerio. Son de todos los ciudadanos".

"Estamos asegurándonos de que el procedimiento es impecable, que es lo que tenemos que hacer, y tratando de corregir lo que creo que ha sido una chapuza de gestión y protegiendo a los ciudadanos de Santillana del Mar, para garantizar que en un futuro su Ayuntamiento no tenga que devolver unos fondos que igual nunca tuvo que haber recibido. Eso es lo que estamos tratando de evitar", ha sentenciado.

Por otra parte, la presidenta ha matizado que el Ejecutivo de Cantabria no ha suspendido el Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana ni ha retirado los fondos de manera unilateral "porque le corresponde al Gobierno hacerlo", además de que este asunto "no está zanjado" sino "abierto a expensas de la decisión que tome el Ministerio".

Al hilo, ha precisado que lo que ha hecho el Gobierno es actuar de acuerdo con los informes técnicos de la Consejería "que dicen que hay que repetir el procedimiento desde el momento de la valoración", lo que ha llevado a declararlo no apto "porque incluye indebidamente las actuaciones de un particular".

Además, ha asegurado que todas las incidencias y decisiones se han comunicado tanto al Ayuntamiento de Santillana del Mar como a la Secretaría de Estado de Turismo y al Ministerio, que desde el mes de enero conocen el asunto, el posicionamiento de la Consejería y la intención de volver a valorar el plan.

Además, ha censurado que Ministerio todavía no ha respondido oficialmente al Gobierno de Cantabria sobre esta cuestión, aunque sí a través de los medios, "para permanecer indiferente a las irregularidades que se han denunciado y para decir que su decisión es inamovible".

Ante esta "discrepancia de criterio" en un procedimiento que todavía no ha terminado y que no está cerrado, el Gobierno de Cantabria ha encargado un informe a la Dirección General del Servicio Jurídico para saber cómo tiene que proceder con arreglo a derecho, de modo que tomará la decisión correspondiente "con ese informe en la mano".

Finalmente, la presidenta ha expresado su "respaldo" a las actuaciones de la Consejería de Turismo y de su titular, que se ha conducido "de una manera absolutamente escrupulosa, siguiendo en todo momento las indicaciones de los técnicos para corregir una situación irregular que no es imputable al Gobierno de Cantabria".

"Aquí no hay ninguna teoría de la conspiración, aquí no hay ningún enemigo exterior", ha remarcado Buruaga, que ha pedido no utilizar "como arma arrojadiza" un asunto "muy serio, porque están en juego tres millones de euros absolutamente necesarios para Santillana del Mar y para Cantabria".

La presidenta ha asegurado que el Gobierno "va a poner todo en su parte para recobrar la vía del diálogo institucional con el Ayuntamiento y con el Ministerio para recuperar la vía de la corrección de las formas y en las formas y para encontrar la mejor solución".

"Vamos a rebajar el tono, como he escuchado con satisfacción que decía hoy el alcalde de Santillana del Mar... y a eliminar la confrontación política de un asunto que no tiene ninguna lectura política, y se lo digo muy especialmente al Partido Socialista de Cantabria y a su responsable, el señor Pablo Zuluaga", ha declarado.

Buruaga se ha pronunciado así a preguntas de los medios en Limpias, tras la reunión con los ayuntamientos afectados y con la Plataforma en Defensa del Saneamiento del Río Asón y las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.