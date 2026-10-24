Buruaga afirma que las pensiones "no corren peligro": "Garantizadas y revalorizadas gobierne quien gobierne"

Archivo - La presidenta Buruaga en un Pleno del Parlamento.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha afirmado que las pensiones "no corren peligro" y ha indicado que, "ahora y en el futuro", están "garantizadas y revalorizadas, gobierne quien gobierne, porque es lo que tiene que ser".

Así lo ha manifestado este sábado con motivo de su asistencia a la comida de hermandad de los mayores de 60 años de Piélagos, donde ha aseverado que una pensión "no es un regalo ni una limosna ni un capricho de ningún gobernante de turno", sino "un derecho innegociable que os habéis ganado, el justo reconocimiento a una vida entera de trabajo y de compromiso con las generaciones que vienen detrás".

De este modo, ha dicho a los asistentes que, "tras años de esfuerzo ganado, nadie puede coartar vuestra libertad, nadie puede manipular vuestros sentimientos ni vuestras emociones y nadie puede enredar ni jugar con vuestros derechos", en referencia a las críticas de los partidos de la oposición.

En este sentido, ha apuntado a derechos como a la "mejor" sanidad pública, a las prestaciones, al sistema de atención a la dependencia o la "más firme y sólida" protección social.

"Vivid tranquilos", ha concluido la presidenta, a la vez que ha enfatizado que "lo que corre peligro" es España "si no somos capaces de forjar un país de gente unida, una nación de ciudadanos libres e iguales, con los mismos derechos y con los mismos servicios, vivamos donde vivamos".

Finalmente, ha recalcado que las pensiones son "un pilar indiscutible del Estado del Bienestar" y que dan "la seguridad y la libertad para vivir en dignidad". "Os lo habéis ganado, es el sudor de vuestra frente".