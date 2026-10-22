Buruaga asegura que "nadie ha incumplido la Ley de Paridad": "Esto no ha terminado"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.- Archivo - LARA REVILLA

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asegurado que "nadie ha incumplido la Ley de Paridad" ya que "esto no ha terminado...".

Así lo ha manifestado Buruaga este jueves en su cuenta de X, después de que el PRC y el PSOE denunciaran que la sustitución de Isabel Urrutia por Juan Sáez Bereciartu al frente de la Consejería de Presidencia y Justicia, por su candidatura al Congreso, supondrá un incumplimiento de las leyes de Régimen Jurídico e Igualdad, al reducir la presencia femenina en el Ejecutivo autonómico por debajo del 40 por ciento.

"Se están equivocando", ha señalado la presidenta del Gobierno regional, que ha criticado al PSOE por reaccionar, "como siempre, tirándose a la yugular". "Veo muy nerviosos a quienes, a pesar de haber prometido presentarse a las elecciones del 29N, no han podido hacerlo", ha apostillado.

Buruaga anunció este miércoles que Urrutia encabezará la lista del PP cántabro al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, mientras que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, será cabeza de cartel al Senado.

Cuando el PP de Cantabria registre formalmente la candidatura en la Junta Electoral Provincial --el plazo está abierto desde este miércoles al lunes 26--, Urrutia deberá renunciar como consejera del Gobierno y será sustituida por Juan Ignacio Saez Bereciartu, actual director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo.

Un relevo con el que, según han denunciado los regionalistas y los socialistas, se "incumple" la Ley de Paridad en el Gobierno cántabro.

Por su parte, Igual, si resulta elegida senadora, tendría que renunciar a su escaño en el Parlamento regional. Sin embargo, no existe ninguna incompatibilidad con su cargo de alcaldesa, que, de hecho, opta a revalidar en las elecciones municipales de mayo de 2027.