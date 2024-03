Buruaga dice que en Cantabria "de frenazo, nada": "Vamos por el camino correcto y acelerando"

La presidenta muestra una foto de Zuloaga con Ábalos y pide al socialista cántabro que "se replantee sus referentes"



SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha vuelto a rechazar las críticas de PRC y PSOE sobre la gestión del Gobierno del PP y la marcha de la comunidad autónoma y ha insistido en que "de frenazo, nada". "Vamos por el camino correcto y acelerando", ha asegurado.

Así ha respondido ante las preguntas que le han planteado este lunes en el Pleno del Parlamento los portavoces de PRC y PSOE, Pedro Hernando y Pablo Zuloaga, respectivamente, que han alertado del empeoramiento, a su juicio, de la marcha de la comunidad autónoma y le han pedido que ella y su Gobierno "se pongan a trabajar".

Zuloaga ha acusado al Gobierno de Buruaga de "falta de gestión" y de "no estar haciendo lo que debe", lo que, a su juicio, tiene como "consecuencia directa" datos como el aumento del paro conocido hoy, además de otros a los que ha aludido, y le ha exigido que se ponga a trabajar.

De hecho, el líder del PSOE y portavoz de los socialistas en la Cámara ha opinado que el de Buruaga es el Gobierno "del puro relajo", ironizando así con el nombre del grupo que el Ejecutivo regional ha contratado para la gala del Día Internacional de la Mujer, afeando a la presidenta que el Ejecutivo haya elegido para este día una banda de "euskomariachis" integrada por cinco hombres. "No habrá encontrado ninguna mujer para hacer cultura", le ha reprochado.

BURUAGA ACONSEJA A ZULOAGA QUE "SE REPLANTEE SUS REFERENTES"

Buruaga, por su parte, ve estas críticas del socialista como "una cortina de humo para desviar la atención" y que, según ha dicho, consiste en "seguir señalando al PP mientras a los socialistas les llega la basura al cuello".

Aludiendo, aunque sin citarlo de forma expresa, a la trama de presunta corrupción del 'caso Koldo' (bautizado así por el nombre del exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos), la presidenta cántabra ha señalado que los socialistas "se ha quedado sin relato ante la corrupción". "Y pronto se quedarán ustedes sin Gobierno porque España no aguanta, no traga ni más mentiras ni más vergüenzas", ha advertido.

También en relación a este asunto Buruaga ha aconsejado a Zuloaga que "se replantee su forma de hacer oposición y también sus referentes". "Si su carrera política es cada día más menguante con referentes de este pelaje, no se lo quiero ni contar", ha afirmado la presidenta mostrando una foto que Zuloaga publicó en sus redes sociales el pasado diciembre con Ábalos, a la que acompañaba el texto "Qué bueno es encontrarnos con amigos y referentes".

Por otra parte, la presidenta ha recomendado a Zuloaga que "busque en el diccionario el significado de la palabra trabajar" --"me sorprende que a estas horas del lunes usted siga todavía aquí en el Parlamento, no es lo habitual", le ha dicho-- y ha afirmado que "Cantabria lo que necesita no es que ella trabaje más, sino que los socialistas que están poniendo España del revés" y que tiene a la comunidad "abandonada, se pongan a trabajar de una vez". "¿Cuándo se va a poner usted del lado de Cantabria a trabajar con su jefe?", le ha preguntado a Zuloaga.

RESPUESTA AL PRC: "USTEDES TENÍAN AUDIENCIA, NO INFLUENCIA"

Buruaga también ha arremetido contra el PRC después de que su portavoz le haya preguntado "qué ha hecho para que Cantabria pinte tan poco en Madrid" al no haber sido recibida por Pedro Sánchez desde que tomó posesión como presidenta, hace casi ocho meses.

La jefa del Ejecutivo cántabro ha cuestionado a los regionalistas si "todavía no se han dado cuenta de que la situación institucional en España no es ni medio normal" o de que "tenemos un presidente que vive chantajeado por Puigdemont, por Bildu y ahora también por Ábalos".

Así, ha apostillado que Sánchez no ha recibido "a ningún presidente autonómico salvo ese que se llama Pere Aragonés, el catalán, porque primero está la amnistía y ahora tapar la corrupción que le acecha".

Pese a ello, ha asegurado que "conoce perfectamente las asignaturas pendientes de Cantabria" porque se le han trasladado en público y por carta.

Además, ha reprochado a los regionalistas que tampoco están "en condiciones de alegar mucha interlocución con el Gobierno de España", porque lo único que tenían "era audiencia". "No confunda audiencia con influencia, porque son cosas muy distintas. Audiencia, mucha; influencia, nula", ha sentenciado.

Algo que, a su juicio, se debe a que "nunca estuvieron dispuestos a utilizar el único arma que tenían", romper la coalición PRC-PSOE y "enviar a los socialistas a la oposición"; y porque "siempre les temblaron las piernas cuando tuvieron que defender Cantabria".

Por ejemplo, ha preguntado "qué influencia tuvieron" con la industria electrointensiva, con los proyectos que presentaron a los fondos europeos, con las obras de la autovía entre Burgos y Aguilar, con el intento de incluir el tren entre Santander y Bilbao en el Corredor Atlántico, con la transición energética de Solvay, con el cierre de Sniace o "para no dejarnos en ridículo con el escándalo de los trenes de Cercanías".

Antes de la réplica de Buruaga, el portavoz del PRC ha lamentado que la situación de Cantabria es "muy grave" y le ha pedido que se "ponga a trabajar" y esté "encima" del Gobierno central.

Además de la subida del número de parados conocida este lunes, ha lamentado que el Gobierno del PP ha conseguido que el riesgo de pobreza crezca un 2,5%, estar a la cabeza de España en sinestabilidad laboral, ser la cuarta comunidad con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres o la segunda donde más caen las ventas de la industria; si bien la presidenta ha asegurado que los los datos económicos "provienen del año 2022" y por tanto son "extraordinaria cosecha de la coalición de Gobierno socialista-regionalista".