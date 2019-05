Buruaga dice que "Revilla y su muleta del PSOE" han tratado a Torrelavega como "el pariente pobre"

Publicado 18/05/2019 15:13:52 CET

TORRELAVEGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta y candidata del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha advertido de que la credibilidad del jefe del Ejecutivo autonómico y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, es "cero total" en Torrelavega, porque él y "su muleta del PSOE tratan a la ciudad como el pariente pobre de la autonomía".

Ante esto, la dirigente 'popular' ha defendido que "el instrumento verdadero del cambio que reclaman el 90 por ciento de los ciudadanos es el Partido Popular".

Durante su intervención en un acto de campaña en la capital del Besaya, acompañada por la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Marta Fernández-Teijeiro, Buruaga ha asegurado que "el socialismo ha sido y es la ruina de la ciudad y el regionalismo su cómplice necesario y voluntario".

"Porque en cuarenta años en política", ha dicho, "Revilla no ha hecho en Torrelavega nada que sea memorable, transformador y creador". "En 40 años, ni una sola cosa encontramos, menudencias, ni una sola cosa memorable", ha recalcado Buruaga, quien ha advertido que "la credibilidad de Revilla es cero total".

Este es, según Buruaga, el motivo por el que el regionalista "no quiere hablar de las cosas importantes en la campaña", porque "Solvay está lanzando un SOS, pero de eso la izquierda y los regionalistas no quieren hablar, como tampoco hablan de Sniace, mientras hacen una demagogia abusiva con las minas de zinc".

"Nosotros no creemos en esa política de hoy te prometo, tú me votas y luego yo me olvido de lo que dije y cuento un chiste para distraerte, no creemos en esa política de la promesa una y mil veces defraudada,", ha afirmado la dirigente 'popular', quien ha hecho hincapié en que Torrelavega "no ha sido atendida en ninguna de las tres coaliciones PRC-PSOE" y ha alertado de que "seguirá postrada si vamos a una cuarta coalición de los mismos".

Buruaga ha defendido que "quien quiera cambiar Torrrelavega poco lo va a lograr dividiendo el voto", porque la fragmentación de las papeletas del centro derecha "solo sirve y va a servir para dar la mayoría a los de siempre, a Revilla con la muleta del PSOE".

VOTO CERRADO Y MASIVO AL PP

Con estos argumentos, ha pedido el voto "cerrado y masivo" de Torrelavega a los 'populares', porque "la Torrelavega que quiere cambiar es el 90 por ciento de la gente y su único instrumento de cambio es el Partido Popular".

"Pido el voto cerrado, masivo de Torrelavega, al Partido Popular, el partido que siempre ha sido útil a la ciudad, que siempre ha creído en ella y que jamás la ha considerado, como otros, ni un cortijo socialista ni un cortijo regionalista", ha dicho la presidenta, quien ha pedido a los ciudadanos que piensen que Torrelavega es "el motor de toda Cantabria y que el cambio para sacar a la ciudad del marasmo se tiene que producir en las municipales pero también en las autonómicas".

Según Buruaga, el PP tiene una hoja de servicios en la comarca "como pocos y el aval de los hechos y los resultados".

Y ha recordado que "todos" los polígonos industriales nuevos son "obra del PP", el partido que, además, "obligó" desde el Ministerio de Fomento a Revilla y a los socialistas a firmar el convenio de integración ferroviaria, y puso sobre la mesa "con proyectos, tramitación y presupuesto el AVE a Reinosa, las altas prestaciones a Santander, el ramal Sierrapando Barreda y el tercer carril a Santander".

"Yo no me presento con las manos vacías, me presento con todo lo que ha hecho y promovido mi partido por Torrelavega", ha subrayado Buruaga, quien ha citado el Plan de Reindustrialización del Besaya y los proyectos que ella promovió como consejera de Sanidad: las urgencias pediátricas en Sierrallana, la unidad de digestivo y el proyecto de ampliación del hospital "que dejé listo y que los socialistas han retrasado dos años por puro interés electoral".

EL PP, EL ÚNICO QUE PUEDE GARANTIZAR EL CAMBIO

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Torrelavega, Marta Fernández Teijeiro, ha asegurado igualmente que el suyo es el único partido que puede "garantizar el cambio" en la ciudad.

"Es necesario que el PP gane las elecciones para que haya futuro en Torrelavega", ha dicho, a la par que ha comentado que "entiende que algunos anden un poco inquietos por las encuestas municipales".

Sin embargo, ha apuntado que los sondeos también indican que solo un 10% de los vecinos "está satisfecho con la gestión de la ciudad" y, en consecuencia, el otro 90% "va a pedir cambio y enviar a la oposición a los malos gobernantes actuales". Por esto, se ha mostrado convencida de que los 'populares' "van a ganar las elecciones".

"No me gusta ver cómo nuestra querida ciudad ha perdido la sensación capitalidad, de ser importantes dentro de España, cómo ha ido todo decayendo por la nefasta inacción del Gobierno municipal. Un Ayuntamiento valioso que se cae, unas calles céntricas con decenas de bajos comerciales vacíos, con carteles de 'se vende' o 'se alquila', con un paro del 16%", ha enumerado la candidata del PP.

A su juicio ésta es "la dura imagen de cómo el mal gobierno socialista y regionalista ha dañado el porvenir de Torrelavega", frente a lo que propone "un programa de acción completamente positivo y diferente".

"Más seguridad, más limpieza, menos contaminación, mejor gestión de las ayudas sociales, que todos los barrios estén bien equipados, que haya más oportunidades para las artes y los deportes. Menos impuestos, un tren a Madrid en tres horas, una frecuencia de un tren a Santander cada 15 minutos, más líneas del Torrebús. Un Parque Empresarial y Tecnológico en las Excavadas en tres años. Un Plan Quinquenal de Reindustrialización hasta que la tasa del desempleo de Torrelavega baje, al menos, del 16 al 8%", ha enumerado Fernández Teijeiro.

"Hay que recuperar la Torrelavega líder, llevando a cabo proyectos que no se queden en meras promesas y a través de un equipo que sepa gestionar, como el del PP, en el que muchos vienen de la empresa y conocen las necesidades", ha insistido. "Deberíamos empezar ya, en 2019", ha remachado, para "dejar de perder una legislatura tras otra".