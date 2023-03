Buruaga dice la única manera de abrir una etapa de oportunidades en Cantabria es que PRC y PSOE "no sumen 18 escaños"

La presidenta del PP augura que el candidato de Astillero será alcalde porque los vecinos están "hartos de propaganda sin resultados"



ASTILLERO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado este martes que la única manera de que abrir una etapa de oportunidades en Cantabria es que el PRC y el PSOE de Pedro Sánchez "no sumen 18 escaños en las elecciones del 28 de mayo".

"Para abrir una nueva etapa de oportunidades tiene que estar en posición de elegir el Partido Popular, el único capaz de ganar y de ofrecer una alternativa moderada, solvente y fiable", ha asegurado.

Ha sido durante su intervención en el acto de presentación de José Antonio García como candidato a la Alcaldía de Astillero, al que ha augurado que obtendrá un "magnífico resultado" y será alcalde porque los vecinos del municipio "no quieren ni más experimentos ni más incumpliéndose y están hartos de una etapa de propaganda, fotos y homenajes sin resultados y quieren abrir otra nueva, sin egos, enfrentamientos ni tutelas".

Según la popular, los astillerenses "necesitan más que nunca de la capacidad del PP de hacer equipos frente a los personalismos", una gestión "madura con resultados", y soluciones y metas compartidas, que es lo que aporta el candidato, ha afirmado.

La dirigente popular ha dicho que García ha sido capaz de fortalecer el partido en unas circunstancias "muy complejas". Es, ha dicho, "un político a pie de calle que conoce a la perfección el municipio y sabe escuchar y ha trabajado junto con su equipo con principios, argumentos y rigor; con exigencia, responsabilidad y honestidad y anteponiendo el interés general al particular y de partido, porque para él Astillero es lo primero".

Buruaga ha hecho hincapié en que el PP permanece "mientras otras opciones se evaporan", además de que "está subiendo" y tiene "grandes expectativas porque todo el mundo ve que es un verdadero proyecto colectivo con vocación de mayoría e ideas válidas y duraderas para mejorar la vida de los hogares y las empresas".

Además, ha asegurado que Astillero va a jugar un papel fundamental en el cambio político que la comunidad autónoma necesita "porque los cántabros merecen nuevas oportunidades y una gestión mucho más solvente, seria y eficaz frente a una coalición que todo el mundo está viendo cómo degenera y que es un desastre que crece cada día; porque cuando un gobernante se comporta como un comentarista o un embajador y deja de estar a lo que tiene que estar llegan los desastres."

Según la presidenta del PP, Cantabria esta fotografiada pero no está gobernada y tiene "que librarse de la mochila de plomo de Revilla y Sánchez", que frena su progreso, que hace más lenta su economía, que genera menos empleos y menos oportunidades que el conjunto de España, ha declarado.

Para Buruaga, lo que necesita Cantabria es un gobierno "con dedicación exclusiva, no con dedicación parcial o de fijos continuos, que no esté pensando ni en el prime time ni en los like, ni en los libros, sino en Cantabria, en su industria, en su empleo, en los problemas de la vivienda y la okupación, en los problemas de una opresiva carga fiscal o del exceso de burocracia que ahoga a las empresas, un Gobierno que gobierne, que tome decisiones y que siga los temas".

En este sentido ha hecho hincapié en que es muy importante que los cántabros "den un golpe de timón" y pongan fin a lo que "ya no es una coalición, sino una lacra para la región porque si el Gobierno continúa cuatro años, el deterioro será irreversible".

Por ello, ha subrayado en que estos partidos "no pueden sumar 18 y tiene que ser el Partido Popular el que esté en posición de elegir".