Buruaga insta a Revilla a que pida un CPFF para evitar un "reparto injusto" de los 16.000 millones

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La líder del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido al presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC) que reclame al Gobierno central la "convocatoria urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para evitar un "reparto injusto" entre comunidades del fondo extraordinario de 16.000 millones habilitado por el Estado para hacer frente a los gastos derivados del Covid-19.

En un comunicado, la presidenta de los 'populares' cántabros ha aplaudido que "por fin" el Gobierno de España haya habilitado este fondo extraordinario, si bien considera que los recursos son "insuficientes" para financiar todos los gastos porque, a su juicio, "no se ha tenido en cuenta el impacto real" del COVID-19 en los presupuestos de las comunidades autónomas.

Además, a su juicio, los criterios de reparto "impuestos de manera unilateral" por el Ministerio de Hacienda son "injustos y perjudican a Cantabria al no permitir cubrir la totalidad de los gastos que el Gobierno de Cantabria dice que ha asumido, aunque todavía no ha acreditado a pesar de las reiteradas peticiones del PP".

PIDE MISMOS CRITERIOS DE REPARTO QUE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Para la dirigente popular, debe ser en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se discutan y decidan los criterios de reparto de este fondo, "de común acuerdo con las comunidades autónomas y no de manera unilateral".

En su opinión, para evitar el conflicto debería mantenerse los criterios de reparto el actual sistema de financiación autonómica, conocidos y aceptados por todos. "No hay nada que inventar", ha añadido.

Por eso, ha reclamado a Revilla que, en la próxima reunión de presidentes autonómicos, exija a Pedro Sánchez la convocatoria del Consejo, con un orden del día claro.

"NO QUEREMOS QUE DIGAN, QUEREMOS QUE HAGAN"

La presidenta ha pedido al presidente que "no fie al PSOE ni la respuesta económica a la crisis ni la reivindicación de fondos al Estado si no quiere que el resultado sea un desastre, como ha ocurrido con la crisis sanitaria".

"Aquí todo el mundo dice que el reparto es injusto pero nadie hace nada. La consejera de Economía va a una reunión y se calla y hay que esperar a que los medios de comunicación interpelen al vicepresidente para anunciar que va a mandar una carta cuatro días después", se ha quejado la dirigente popular.

Sáenz de Buruaga ha señalado que esta forma de proceder "ya le suena y es exactamente igual que la devolución del IVA de 2017, que está en el cajón de Sánchez".

"No queremos que digan, queremos que hagan", ha subrayado la presidenta, quien ha insistido en que esta reivindicación "no se puede dejar en manos del PSOE porque entonces no vendrá un euro a Cantabria".

La dirigente popular ha instado a Revilla a reclamar en primera persona que el orden del día del Consejo incluya también un acuerdo para que las comunidades autónomas no tengan que asumir en 2022 una liquidación negativa del sistema de financiación derivada de la actual reducción de actividad y de la merma de ingresos vía impuestos.

Ha pedido que se modifiquen "de manera urgente" las reglas de estabilidad presupuestaria, una medida --ha dicho-- "especialmente importante" en una comunidad que "incumple sistemáticamente el objetivo de déficit". Para ello, le ha ofrecido el apoyo del Partido Popular.

Además, le ha instado a reclamar al Gobierno de España que no confisque más fondos a las comunidades autónomas y que pague lo que debe a Cantabria porque --ha dicho-- "no puede ser que lo que da con una mano lo quite con la otra".

Así, ha insistido en la reivindicación de que el Estado permita a los ayuntamientos a utilizar íntegramente sus remanentes de tesorería, un superávit que permitiría inyectar en la economía regional más de 450 millones de euros, casi el triple que la cantidad que le corresponde a Cantabria con el actual criterio de reparto del fondo no reembolsable de 16.000.

Además, ha vuelto a reclamar la devolución a la comunidad autónoma de los 42 millones correspondientes a la liquidación de la última anualidad del IVA de 2017, "un dinero que es de Cantabria y que el Gobierno de Sánchez se niega a pagar".

Buruaga ha recordado que el importe del IVA equivale al fondo extraordinario para gasto sanitarios incluidos por el Gobierno en el Plan de Choque, donde, además, se ha recogido esta reivindicación al Gobierno de España a petición del PP.

"No parece muy coherente que el presidente del Gobierno este llamando a las autonomías y a los partidos políticos a un pacto de reconstrucción y al mismo tiempo nos obligue a ir al juzgado a reclamar lo que es nuestro y nos corresponde", ha concluido.