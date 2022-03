Buruaga (PP) pide a Revilla que "deje de hacer de comentarista y eleve la reivindicación"

REINOSA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reclamado hoy al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que en vez de "hacer de comentarista" de la situación de emergencia energética e industrial, "se plante ante Pedro Sánchez y eleve el tono de la reivindicación para exigirle medidas contundentes e inmediatas".

"Sánchez no puede seguir un día más instalado en la pasividad y en la inacción, escondido detrás de Putin y la guerra de Ucrania para no hacer nada y no resolver ningún problema, porque tiene parte de la solución, y es Revilla quien, en lugar de hacer de comentarista y sentarse a esperar, tiene que plantarse y elevar el tono de la reivindicación", ha dicho.

Buruaga ha hecho estas afirmaciones en Reinosa, donde se ha reunido con los alcaldes y portavoces municipales del PP en la comarca de Campoo para analizar la situación de Forgings & Castings y ha presentado una iniciativa consensuada con el comité de empresa que el grupo popular llevará al Parlamento de Cantabria en defensa de la industria electrointensiva y en apoyo de la planta campurriana.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta del PP ha hecho hincapié en que la situación "es de emergencia energética" para las familias, pymes y autónomos por unos precios de los combustibles, el gas y la electricidad "que baten récords a diario", y también de "emergencia industrial", especialmente en una comunidad como Cantabria donde las grandes industrias son grandes consumidoras de energía.

No obstante, ha subrayado que este problema "no es nuevo ni de hoy", sino que empezó a evolucionar a peor en 2021, un año antes de la invasión de Ucrania, y las industrias más consumidoras de energía son un ejemplo de ello.

Según Buruaga, a la "explosión" de precios del último año y el diferencial con los competidores europeos, especialmente Francia y Alemania, se añade ahora una "nueva vuelta de tuerca" con la guerra de Ucrania, que impacta en el mercado del gas y dispara los precios de la energía eléctrica hasta máximos históricos "imposibles de soportar".

"Pero no es el momento de las lamentaciones, sino de exigir al Gobierno de que reaccione con urgencia y con contundencia", ha dicho.

Para Buruaga "es perfectamente posible" reducir ya el precio final de la energía sin esperar a Europa, puesto que el 60 por ciento de la factura son costes regulados y, por los tanto, determinados por el propio Gobierno, que "está haciendo caja, a su juicio, a costa de la escalada de los precios de los productos energéticos en la industria y los hogares, solo por IVA, "entre 3.000 y 3.500 millones de euros más".

Según la presidenta del PP, la receta consiste en establecer más compensaciones y menos costes regulados, "como hacen el resto de los países europeos que sí apoyan a la industria. No hay que inventar nada", ha apostillado.

APOYO A FORGINGS & CASTINGS

Por otro lado, y sobre la iniciativa de apoyo a Forgings & Castings que el PP volverá a llevar al Parlamento, propone instar al Gobierno de la nación a adoptar de forma urgente las medidas necesarias para reducir el precio de la energía y salvaguardar la competitividad de la industria electrointensiva y sus puestos de trabajo y a reforzar las ayudas directas para afrontar la emergencia energética.

Buruaga ha recordado que la factoría de Reinosa ha resultado beneficiada con un préstamo de 27 millones del fondo de rescate de la SEPI, "pero a día de hoy solo ha recibido la primera parte de la ayuda para circulante y tiene pendiente un segundo tramo fundamental para la supervivencia de la empresa".

En la iniciativa, el PP reclama el respaldo unánime de la Cámara a una negociación y acuerdo que permita garantizar la supervivencia de Forgings & Castings y unas condiciones dignas para los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo de un 60 por ciento de la jornada para toda la plantilla hasta 2023. El PP defiende un complemento de la prestación por desempleo para los trabajadores.