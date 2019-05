Buruaga: "Revilla ha montado una comedia con el tren porque es el rey del parón"

Publicado 22/05/2019 9:00:18 CET

La presidenta del PP augura que Mazón no conseguirá en el Congreso ni un euro extra para Cantabria porque "no va a ser decisivo para nada"

CAMARGO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP y candidata a la Presidencia de Cantabria por este partido, María José Sáenz de Buruaga, ha censurado que el presidente regionalista y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla, "ha convertido las necesidades de los cántabros en un espectáculo" y le ha reprochado que monte una "comedia" con las infraestructuras pendientes cuando es el "rey del parón".

"Ahora viene a hablar de trenes, de carreteras y de obras el responsable del parón del AVE que impulsó un ministro del Gobierno de Rajoy; del parón de la Autovía Aguilar-Burgos, y del parón del tercer carril a Vizcaya, por no hablar del parón que nos deja en el empleo", ha afirmado.

Durante su intervención en un acto de campaña en Camargo este martes, la dirigente popular ha dicho que lo único que puede ofrecer Revilla después de 40 años en política son "las mismas promesas para los próximos 40, porque después de 40 años está todo por hacer, tanto, que cualquier alcalde de Santander ha hecho más en una legislatura que él en tres".

Y ha augurado que el también regionalista José María Mazón, diputado desde ayer, tampoco conseguirá nada en el Congreso porque "tiene toda la pinta de que su voto no va a ser decisivo para nada" y porque Revilla y él "nunca traen nada". "Se comen un buey y se suben a un tren, pero nunca traen nada", ha apostillado Buruaga, quien ha advertido de que los cántabros están "hartos de comedias".

La dirigente popular ha defendido también que "66 diputados son más que uno" y ha asegurado que vale mucho más un grupo parlamentario como el popular, "que siempre ha estado del lado de Cantabria", que "un diputado suelto que no solo no ha traído nada, sino que además es el cómplice necesario y voluntario del abandono de la región".

"A nadie engañan con el teatrillo del Congreso", ha afirmado la presidenta del PP, y ha augurado que una vez que el socialista Pedro Sánchez sea investido como presidente del Gobierno, sus promesas al Partido Regionalista "valdrán cero" y Mazón "no será durante cuatro años más que una plañidera".

Según Buruaga, pasará con los Presupuestos Generales de 2020 lo mismo que ocurrió con el de este año, que no se aprobó: "recortes de inversiones y la anulación de todos los compromisos" y un "si te he visto, no me acuerdo", porque el trato del PSOE a Cantabria "es ofensivo".

"Pero ahí tenéis a Revilla, deseando votar a Pedro Sánchez una vez más, como votó a Zapatero en su día", ha concluido.