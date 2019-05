Buruaga sospecha que la venta de Sidenor "está amarrada" y "oculta" por interés electoral

Publicado 09/05/2019 10:39:41 CET

"El Partido Popular no va a consentir que Sidenor se venda mal", avisa la presidenta

REINOSA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sospecha que la decisión de la venta de Sidenor está tomada y la operación "amarrada", pero el Gobierno PRC-PSOE está "tratando de ocultar el resultado final por puro interés electoral".

"Lo que va a pasar en Sidenor no nos lo van a contar hasta después del 26 de mayo y conociéndoles, bueno no parece que vaya a ser", ha dicho Buruaga durante su intervención en Reinosa en el acto de presentación de los candidatos del PP a las alcaldías de Campoo-Los Valles.

"No me gusta nada lo que veo y tengo la sospecha de que aquí nadie esta diciendo la verdad ni a los cántabros, ni a los campurrianos ni a los trabajadores de la fábrica", ha advertido.

Según ha explicado la dirigente popular, lo que es una "certeza" es que el Gobierno de Cantabria "no está"; que quienes invirtieron 15 millones de dinero público en Sidenor para garantizar la viabilidad de la fábrica y los puestos de trabajo "están desaparecidos", y que Sodercan es "un convidado de piedra, que no da la cara y que no está cumpliendo con sus obligaciones, que son velar por el futuro de esta industria y de sus trabajadores".

La presidenta ha hecho hincapié en que Sodercan compró el 25 por ciento de las acciones de la empresa "para tener algo que decir" en la operación de venta y "no para lavarse las manos, que es lo que hace el Gobierno de Revilla y el PSOE con todas las industrias que tienen problemas".

Buruaga ha advertido de que el PP no va a consentir que Sidenor "se venda mal" porque "defender Sidenor es defender Campoo" y ha asegurado que su formación estaría siempre "del lado" de la industria de Cantabria, del lado de Campoo y, muy especialmente, del lado de los trabajadores de la planta y de sus familias.