Cabaña Verónica, en Picos de Europa, despierta a -4,6ºC, la mínima del país, y Reinosa a -2,7ºC

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SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado -4,6 grados centígrados a las 9.00 horas, la temperatura más baja del país.

En el tercer puesto del ranking nacional se sitúa Reinosa, con los -2,7ºC que marcaban los termómetros a las 8.40 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.

También con temperaturas bajo cero, aunque fuera del 'top ten' nacional de mínimas, han iniciado la jornada Valderredible, con -1,5ºC registrados en la estación meteorológica de Cubillo del Ebro y los -0,6ºC en Polientes; el Mirador del Cable y Coriscao, ambos en Picos de Europa, con -0,5ºC y -0,2ºC esta madrugada.

Alto Campoo (0ºC), Bárcena Mayor (Los Tojos), con 0,5ºC; Fuente Dé (Camaleño), con 1,2ºC, y Villacarriedo (+1,7ºC) completan los diez primeros puestos del temperaturas más bajas registradas en Cantabria en este arranque de jornada.

En cuanto a las temperaturas más elevadas en la comunidad se han anotado en Castro Urdiales (12,1ºC) y Santander (11,6ºC), con datos actualizados hasta las 10.00.