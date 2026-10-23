Caen un 10,6% las denuncias por violencia de género en Cantabria en el segundo trimestre y las víctimas un 8%

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SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de Cantabria recibieron durante el segundo trimestre de este año 487 denuncias por violencia de género, lo que supone un 10,6 por ciento menos que las registradas en el mismo periodo del pasado año (545), mientras que las víctimas se han reducido un 8%, hasta las 449.

Así se desprende del informe estadístico trimestral publicado este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, además, refleja un descenso del 6,6% en el número de órdenes de protección adoptadas: 71 frente a las 76 del periodo abril-junio de 2025.

Estas 71 suponen el 59% de las solicitudes presentadas para su adopción, que fueron 120 --un 5,3% más que el segundo trimestre de 2025, cuando se pidieron 114)--. Las 49 restantes fueron denegadas.

CANTABRIA, POR DEBAJO DE LA MEDIA EN TASA DE VÍCTIMAS DENUNCIANTES

Según estos datos del CGPJ, Cantabria tiene una tasa de víctimas denunciantes de violencia de género de 14,7 por cada 10.000 mujeres, por debajo de la media nacional, que es de 20, y la cuarta más baja de las comunidades autónomas.

De las 449 víctimas contabilizadas en Cantabria en el segundo trimestre del año, 283 tenían nacionalidad española --un 10,2% menos que en el mismo periodo de 2025-- y 166 extranjeras, un descenso del 4%. Entre éstas últimas había una menor.

118 RENUNCIARON A DECLARAR

El informe correspondiente al segundo trimestre de 2026 recoge también que, de las 449 mujeres víctimas, 118 --el 26,28%-- se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor en Cantabria, lo que supone un incremento del 61,6% ya que en el mismo periodo de 2025 fueron 73.

De esas 118 mujeres, 69 son españolas y 49 tienen otras nacionalidades.

AUMENTAN LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS

La cifra de personas enjuiciadas por estos delitos en Cantabria cayó un 5,9%, al pasar de 102 entre abril y junio de 2025 hasta las 96 en el mismo trimestre de 2026, y 88 ---el 91,67% del total-- fueron condenados. De ellos, 58 son españoles y 30 extranjeros.

De este modo, estas 88 sentencias condenatorias suponen un 10,2% menos que las del periodo abril-junio de 2025, mientras que las absolutorias pasaron de cuatro a ocho.