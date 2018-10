La calle del Sol de Santander celebra el solsticio de verano con actividades

Publicado 17/06/2018 19:39:06 CET

Desde este lunes hasta el domingo 24 habrá espectáculos familiares, talleres, conciertos, conferencias y proyecciones

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La calle del Sol de Santander celebrará desde este lunes, 18 de junio, hasta el domingo, 24, la llegada del solsticio de verano con medio centenar de actividades, casi todas gratuitas, que incluyen música, teatro, proyecciones y conferencias y tendrán como telón de fondo el recuerdo a los 50 años del icónico año 1968 como telón de fondo.

Esta iniciativa está organizada por la asociación Sol Cultural, con el apoyo de la Fundación Santander Creativa.

A lo largo de la semana, varias conferencias incidirán en distintos aspectos de esta efeméride. La programación comenzará ya el lunes en el Centro Cultural Europeo Eureka, con 'La generación rosa chillante', charla en la que la historiadora del arte Marta Mantecón hablará acerca del arte femenino en el entorno de la Plaza de Tlatelolco, Méjico, en 1968.

Después de la conferencia, Ganzo y Tamara ofrecerán su particular homenaje visual y musical a los acontecimientos sucedidos aquel año en la conocida como Plaza de las Tres Culturas, en el centro de la Ciudad de Méjico.

Al día siguiente, el escritor y técnico de Juventud en el Ayuntamiento de Santander, Luis Ruiz, abordará en Librería Gil 'La contracultura del 68, 50 años después'.

Licenciado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ruiz es autor de numerosos libros, entre los que destacan 'El descontento Social y la Generación IN' y 'La Contracultura: ¿qué fue, qué queda?', sobre los movimientos juveniles de finales de los 60 y sus repercusiones en la actualidad. Precisamente la segunda edición revisada de esta obra se presentará durante el acto.

Fidel Gómez cerrará el bloque de conferencias con la titulada 'El estallido del 68: cómo fue, qué ocurrió', que ofrecerá el jueves 21 en Espacio Espiral.

Este acercamiento a los acontecimientos que marcaron el 68 se complementará con la proyección del documental 'La guerra de Vietnam: el origen', el miércoles 20 de junio en Espacio Espiral.

Además, el viernes 22 el callejón Carlos Salomón acogerá el evento 'Mundo contracultural de 1968', una proyección de los principales acontecimientos contraculturales mundiales, con música generada en directo por Paco Arráez, que se complementará con la proyección del cortometraje 'Revolution 9', un homenaje al tema experimental del mismo título que apareció en el 'Álbum Blanco' de The Beatles, en 1968 y está considerado como una de una de sus composiciones más controvertidas.

Y es que la música, como ya es habitual en las fiestas de Sol Cultural, tendrá gran peso en la programación durante toda la semana.

El miércoles, el Rvbicón recibirá la visita de The Boogies & The Bugas, un sexteto con una cuidada estética al estilo pin up de los años 50 y un sonido que traslada al público a esa etapa de la historia de la música.

Ya el fin de semana, desfilarán por el escenario de la Calle del Sol los grupos Sun of Cash, Widow Makers, Los Tupper, Watch Out, Soundwalkers, Klezmática y los alumnos del Conservatorio Ataúlfo Argenta, dirigidos por Toño Gutiérrez.

Además habrá música en la Sala Niágara, con Doojiman & The Explorers, así como sesiones de djs en La Rüe y Urban Classics, que también recibirá a Javi Lostal, 'El hombre de las pequeñas teorías'.

TALLERES

Durante toda la semana, a partir de las 18.30 horas, los vecinos que lo deseen podrán participar en la decoración de la calle, para lo que se emplearán camisetas de diferentes colores.

También podrán asistir al Taller de fotografía 'Instagram al Sol' que impartirá Pepe Terán del 22 al 24 de junio, en Espacio Espiral. Para participar en esta actividad, cuyo precio es de 20 euros, es necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico info@lacavernadelaluz.es.

El curso está dirigido a personas que quieran mejorar su presencia o crear una comunidad en Instagram, ya sean usuarios de esta red social, profesionales, artistas, etc.

Además, Gerardo García ofrecerá un taller gratuito de cerámica el sábado 23 a las 11.00 h en la calle del Sol.

Las actividades del fin de semana incluirán eventos ya clásicos en las Fiestas del Solsticio como los talleres infantiles, el mercadillo artesanal y la tradicional comida en la calle.

El callejón Carlos Salomón acogerá además los espectáculos 'CuentaEstrellas' y '¿De qué color es el sol?', a cargo de Estrella R. L. y Kamante Teatro respectivamente, ambos dirigidos a público familiar.