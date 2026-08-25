La campaña de vacunación se iniciará el 28 de septiembre y ampliará la escolar hasta los 7 años

1112273.1.260.149.20260825134518 El consejero de Salud, César Pascual, y la directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos, presentan la campaña de vacunación frente a virus respiratorios - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria iniciará el 28 de septiembre la campaña de prevención frente a infecciones respiratorias (gripe, Covid-19 o virus sincitial) 2026-2027, con el mayor despliegue de vacunas y puntos de vacunación.

Entre las novedades, figura la ampliación de la vacunación contra la gripe en centros escolares, que se extenderá a la población infantil de hasta 7 años.

La campaña, que se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2027, tiene este año como lema 'Por mí, por todos mis compañeros y por las personas que más quiero. Yo me vacuno' y pretende acabar con la falsa sensación de que las enfermedades respiratorias son algo menor.

"Cada otoño, cada invierno, la gripe, el COVID-19 o el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) siguen presentes, provocan miles de consultas, hospitalizaciones y complicaciones que pueden evitarse, que son evitables en gran medida gracias a la vacunación y a la inmunización", ha advertido el consejero de Salud, César Pascual, que ha presentado este martes en rueda de prensa los detalles de la campaña junto a la directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos.

También se ha mostrado el vídeo promocional, que está protagonizado por tres jugadores del Racing de Santander.

Además de los colegios, la campaña volverá a llegar a residencias, a centros de salud y hospitales. "Queremos acercar la prevención a las personas. No esperar a que las personas tengan que venir a buscarla", ha explicado el consejero.

"La vacunación no es un gesto individual, es un acto de cuidado colectivo", ha afirmado Pascual.

CALENDARIO.

La vacunación contra estas tres infecciones respiratorias comenzará de forma simultánea el día 28.

La principal será, como cada año, la campaña de vacunación antigripal, para la que se han adquirido casi un 16 por ciento más de dosis que en la anterior, hasta llegar a las 189.500.

La población diana son persnas de 60 o más años, población infantil (a partir de seis meses), personas en condiciones de riesgo de hasta 59 años, embarazadas, sanitarios y sociosanitarios, y servicios públicos esenciales.

La campaña se desarrollará a través de un calendario progresivo que empezará por los colectivos más vulnerables, de manera que el lunes 28 de septiembre y durante toda esa semana recalará en las residencias de mayores.

Una semana después, el 5 de octubre, arrancará la vacunación en centros escolares, que se extenderá durante unas tres semanas.

Y el día 12 comenzará la vacunación de la población diana en centros de salud y hospitales. El día 24, sábado, se abrirá a la población general.

Para ello, ese fin de semana del 24 y 25 de octubre y el siguiente, 31 de octubre y 1 de noviembre, algunos centros de salud ofrecerán, en horario de 10.00 a 17.00 horas, vacunarse sin necesidad de cita a todas las personas que se acerquen. Esta iniciativa está pensada para aquellos que no pueden acudir los días laborables.

Respecto al año pasado, amplía el número de centros que ofrecerán esta vacunación 'extraordinaria', que pasan de los tres del 2025-2026 a seis.

Concretamente, el primer fin de semana la vacunación estará disponible en los centros de salud de El Sardinero, Colindres o Cabezón de la Sal, y el segundo en los de Bezana, Meruelo y 'Altamira', ubicado en Puente San Miguel (Reocín).

El mismo sistema de vacunación se ofrecerá, "al igual que el año pasado", en los hospitales en la semana del 26 al 30 de octubre.

De antigripales, Salud ha adquirido 160.000 dosis de Flucelvax, destinada a la población general; 14.000 de Fluad, que son adyuvadas --potencian la respuesta inmunitaria--, para personas institucionalizadas (residentes en centros de mayores e inmunodeprimidas), y 15.500 de Fluenz, la intranasal que aplicará a escolares de 3 a 7 años y, en los centros de salud a niños de 2 a 8 años.

Por su parte, la campaña de vacunación contra el Covid-19, mantiene los criterios habituales, y se destina especialmente a mayores de 70 años y sus cuidadores.

Y la del virus respiratorio sincitial (VRS), que comenzó en 2023-2024, ampliará su población diana y vacunará a personas institucionalizadas a partir de 60 años (en la anterior edición comenzó desde los 65). Se trata de una dosis que tiene un precio "considerable" y que garantiza una cobertura de tres años.

REGISTRO Y SEGUIMIENTO.

Por otro lado, como novedad, Cantabria se ha adelantado al Ministerio de Sanidad y ya desde esta campaña 2026-2027 implantará un registro llamado Sistema de Información de Vacunaciones de Cantabria (SIVAIN), que realizará un seguimiento y evaluación de los datos recogidos.

Esta iniciativa ministerial, que no está plenamente desarrollada a nivel nacional pero que en Cantabria ya está disponible, facilitará el registro de los datos desde cualquier punto de vacunación, donde se podrá acceder a la historia del paciente y registrar la vacuna. Así, hará "muy sencillo" el acceso a sus historias clínicas.

Para ello, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) colocará medios portátiles de registro en cada uno de las puntos, que evitará posponer los registros para hacerlos en el momento.

PLAN DE EXCELENCIA VACUNAL.

Asimismo, los responsables de Salud también han anunciado que se encuentra en desarrollo el Plan de Excelencia Vacunal, impulsado por el Observatorio de la Salud Pública de Cantabria (Fundación Marqués de Valdecilla), y cuyo objetivo será mejorar la cobertura de vacunación frente a la gripe.

En concreto, la directora general de Salud Pública ha señalado que las cifras de vacunación de niños son "muy buenas", pero las vacunaciones en profesionales y adultos "no están mejorando".

El Plan, en el que la FMV ha trabajado desde enero de 2025, utilizará los indicadores recogidos por el SIVAIN para compartir con los sanitarios las cifras "para que sepan que su trabajo tiene una respuesta importante".

De Frutos ha explicado que, a través de él, "se está realizando un trabajo intenso de análisis de diferencias e indicadores para comparar la vacunación y buscar afinidades, para que ningún profesional se sienta poco identificado, y ver cómo podemos implicar a profesionales y ciudadanos".

De esta forma, por ejemplo, se verá si participan más hombres o mujeres, si destaca más una zona básica que otra o en qué centros funcionan mejor los servicios de prevención de riesgo laboral.