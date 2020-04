Cantabria activa el nivel 2 del operativo de incendios forestales en 69 municipios

La medida afecta a los valles de Pas, Pisueña, Miera, Alto Asón y todas las comarcas costeras de la región

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha activado hoy el nivel 2 del operativo de incendios forestales en las comarcas forestales que se corresponden con los valles del Pas, Pisueña, Miera, Alto Asón y todas las comarcas costeras de la región, lo que supone un total de 69 municipios. A partir de mañana, también se activará ese nivel máximo de alerta en la comarca del Besaya.

En todas estas comarcas, además, están prohibidas todas las quemas, prohibición que se extenderá mañana a toda la comunidad, donde hoy no se ha provocado ningún incendio forestal, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

Según explica, la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático ha decidido reforzar el operativo, -compuesto por técnicos de guardia, emisoristas, 65 agentes del medio natural y 18 cuadrillas forestales-, teniendo en cuenta la previsión meteorológica para los próximos días, con vientos de componente sur que pueden favorecer la acción de los incendiarios.

De esta manera, los agentes y las cuadrillas de las comarcas en alerta de incendios han tenido que dejar de realizar las labores de desinfección que venían efectuando en los últimos días en los municipios de sus respectivas comarcas forestales para centrarse en la prevención y lucha contra incendios, labor en la que cuentan con el apoyo de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica, dotada con un helicóptero equipado para descarga de agua y con base en el helipuerto de Ruente.

No obstante, los agentes y las cuadrillas de las comarcas forestales que no están en alerta seguirán realizando durante los próximos días labores de desinfección para combatir la propagación del coronavirus en las zonas rurales de Cantabria, siempre y cuando no haya riesgo de incendios en esas zonas.

Al igual que hace habitualmente, y en esta ocasión agravado por las circunstancias extraordinarias que ha provocado la propagación del coronavirus con la declaración del estado de alarma, el Ejecutivo ha llamado a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar prácticas de riesgo y colaborar con las autoridades para avisar de cualquier indicio de fuego o de sus posibles causantes contactando con el 112, con la guardería de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente o con la Guardia Civil.