Imagen del encuentro. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Comercio y Consumo del Gobierno, Rosendo Ruiz, y el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, han participado en una nueva edición de Retail Talks, que ha reunido a comerciantes, emprendedores, personas trabajadoras autónomas y representantes de asociaciones comerciales para analizar los desafíos y oportunidades que marcarán el futuro del sector en la era de la inteligencia artificial (IA).

La jornada, protagonizada por la ponencia del experto en estrategia e innovación comercial Roi Iglesias, sirvió como punto de encuentro para reflexionar sobre la evolución de los hábitos de consumo, la transformación digital de los negocios y el impacto creciente de la IA en la actividad comercial.

Durante el acto, se ha subrayado la importancia de la formación continua, la actualización de conocimientos y el acceso a herramientas que permitan a los comercios adaptarse a un entorno cada vez más dinámico y competitivo.

En este sentido, los asistentes han coincidido en que la capacitación empresarial se ha convertido en un elemento esencial para afrontar con garantías los cambios que está experimentando el sector.

Asimismo, el encuentro ha destacado por su carácter participativo, generando un espacio de diálogo abierto entre todos los actores que intervienen en el ecosistema comercial, ya que han compartido experiencias y puntos de vista sobre las necesidades actuales del sector y sobre las actuaciones que podrían impulsarse para fortalecer su competitividad en los próximos años, ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado.

En este sentido, el director general de Comercio y Consumo ha afirmado que el comercio está viviendo una transformación "de enorme profundidad", ya que, tal y como ha explicado, la digitalización, la IA y los nuevos hábitos de consumo están modificando la forma en que los ciudadanos compran, se informan y se relacionan con las empresas.

Por ello, ha opinado que "es fundamental crear espacios donde comerciantes, autónomos, emprendedores e instituciones podamos reflexionar conjuntamente, intercambiar conocimientos y construir respuestas compartidas para afrontar el futuro".

Los participantes han analizado cuestiones como la diferenciación del comercio de proximidad, el conocimiento del cliente, la incorporación de nuevas tecnologías, la personalización de la experiencia de compra y la necesidad de mantener la competitividad sin renunciar a los valores que caracterizan al comercio local.

La jornada también ha permitido constatar que la IA y las nuevas herramientas digitales no deben contemplarse exclusivamente como un desafío, sino también como una oportunidad para mejorar la gestión empresarial, optimizar procesos, comprender mejor al consumidor y ofrecer propuestas de mayor valor añadido.

Tanto el director general de Comercio y Consumo como el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega han destacado la necesidad de continuar promoviendo iniciativas de formación, divulgación y participación que permitan al sector anticiparse a los cambios del mercado y aprovechar las oportunidades que ofrecen la innovación y la tecnología.

El encuentro ha finalizado con una idea compartida por todos los asistentes, que el futuro del comercio se construirá combinando la cercanía, la confianza y la atención personalizada propias del comercio local con la capacidad de adaptación e innovación que exige una sociedad cada vez más digitalizada.