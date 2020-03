Cantabria celebra la llegada de "liquidez" para minimizar el impacto del estado de alarma

La consejera de Economía ve prioritario que los proveedores no tengan problemas de liquidez para no verse perjudicados por el parón de actividad

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda de Cantabria, María Sánchez, ha celebrado la llegada de "liquidez" a las comunidades autónomas para "minimizar el impacto" del estado de alarma a través de las medidas que se contemplan en los próximos decretos del Gobierno de España con motivo del coronavirus.

Además, ha coincido con el Ejecutivo central en la necesidad de reforzar el sistema sanitario y aplicar todos los recursos para prestar los servicios de acuerdo a los criterios de "igualdad y homogeneidad", con el objetivo de "salir de esta crisis lo antes posible"

Así lo ha manifestado la consejera tras participar esta tarde por videoconferencia en un Comisión Sectorial presidida por la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que ha explicado el paquete de medidas socioeconómicas que se contemplan en los próximos decretos y su aplicación en las comunidades autónomas.

En este sentido, Sánchez ha anunciado que se trata de medidas encaminadas a "obtener liquidez" para que los periodos medios de pago no se vean alterados, ya que, en su opinión cuanto antes salgamos de la crisis provocada por el coronavirus, "el impacto económico será menor".

Así, ha destacado que la "prioridad" es que no existan problemas de liquidez para que los proveedores no se vean perjudicados debido al parón de la actividad. "Es fundamental que no se rompa la cadena de pago y no se perjudique al empleo", ha apostillado.

Concretamente, la consejera ha detallado que Cantabria recibirá esa liquidez con la actualización de las entregas a cuenta mediante dos mensualidades, cuyo primer pago tendrá lugar entre el 23 y el 25 de marzo, mientras que el segundo se llevará a cabo el próximo 17 de abril.

Además, también ha abordado con la ministra la posibilidad de utilizar los fondos estructurales y de inversión europea para afrontar los posibles gastos que se puedan derivar del coronavirus, cuestión que María Sánchez ha querido matizar ya que "no se trata de recibir fondos adicionales, sino de que el gasto que Cantabria no haya ejecutado en esa línea pueda reconducirse a gastos sanitarios derivados del coronavirus", ha explicado.